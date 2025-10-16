La capital del país se convirtió en el epicentro del BMX Racing con el inicio del encuentro de Escuelas de Talento de la disciplina, que reúne a 70 jóvenes promesas provenientes de ocho regiones de Colombia.

El evento, apoyado por el Comité Olímpico Colombiano (COC), el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo, se desarrolla en la Pista de BMX Carlos Ramírez, ubicada en la Unidad Deportiva El Salitre.

Tras dos jornadas, el encuentro nacional tuvo su acto de inauguración, encabezado por el presidente del COC, Ciro Solano Hurtado; la secretaria general del COC y líder del programa Escuela de Talentos en la institución, Ana Edurne Camacho Corredor; y la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz.

La programación comenzó con pruebas y test físicos destinados a evaluar el nivel de los deportistas e identificar aspectos a mejorar.

Este encuentro tiene como doble misión fortalecer la parte técnica de los entrenadores y potenciar las habilidades deportivas de los atletas, siendo los formadores un pilar clave para el crecimiento del talento nacional.

Durante la jornada del miércoles se abordaron tres elementos técnicos fundamentales: Manual, Salida y arranque, y Curvas o peraltes.

Bogotá acoge a 70 promesas del BMX Racing en encuentro nacional de Escuelas de Talento

José Luis Escobar, metodólogo del programa Escuela de Talentos del COC, destacó el entusiasmo de los participantes, señalando: “Los deportistas se mostraron muy dinámicos. Aquí estamos luchando para que las promesas salgan de acá porque están felices”.

Además del componente técnico, el programa se enfoca en la formación integral. El miércoles incluyó una sesión de psicología aplicada al deporte y una retroalimentación a cargo del exatleta olímpico Andrés Jiménez.

Paralelamente, los entrenadores participaron en un espacio de formación liderado por Fabián Hernández, entrenador de la Selección Colombia, revisando aspectos desarrollados y puntos por optimizar.

Las actividades técnicas, evaluaciones y seguimiento a los niños y niñas continuarán este jueves.

El viernes se llevará a cabo el modelaje competitivo, un ejercicio que simula una competencia real, donde los talentos utilizarán chip de cronometraje para medir su progreso y tiempos de manera precisa.

Más noticias de Deporte