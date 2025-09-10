Minuto30.com .- Unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron un incendio estructural en un local comercial la noche del martes, en la Avenida 80 con Calle 35, donde funciona un taller de Latonería y Pintura de vehículos.

El hecho, que ocurrió mientras se jugaba el partido de fútbol entre Venezuela y Colombia, dejó un vehículo y una motocicleta completamente incinerados.

Aunque las causas del incendio aún se desconocen, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas. Las llamas se propagaron rápidamente en el local, generando una gran preocupación entre los vecinos del sector.

Los bomberos de Medellín, en una rápida reacción, lograron controlar la situación y evitar que el fuego se expandiera, pues en el lugar se encontraban sustancias de alta flamabilidad, como es el caso de las pinturas y los disolventes.

