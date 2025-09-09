¡Urgente! Voraz incendio en la Glorieta de Don Quijote

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las llamas, que sobresalen por el techo del local, alertaron a la comunidad, que de inmediato dio aviso a los bomberos. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín acuden al lugar para controlar la conflagración y evitar que el fuego se propague.

Minuto30.com .- En la noche de este martes, se registra un voraz incendio en un local de latonería y pintura en el occidente de Medellín, cerca del rompoy de Don Quijote. El hecho, que ocurre en la avenida 80 con calle 35, genera pánico entre los transeúntes.

Las autoridades de Medellín se encuentran investigando los móviles del incidente.

