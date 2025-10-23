Bomberos confirmaron que no hubo fallecidos en el incendio de La Bayadera: así apagaron las llamas

Resumen: Un incendio estructural se desató la noche del 22 de octubre en la Carrera 54 con Calle 40, sector Bayadera, en Medellín. Tres tripulaciones de Bomberos controlaron la emergencia, que dejó una persona lesionada. Se desconocen las causas del incendio.