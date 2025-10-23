Resumen: Un incendio estructural se desató la noche del 22 de octubre en la Carrera 54 con Calle 40, sector Bayadera, en Medellín. Tres tripulaciones de Bomberos controlaron la emergencia, que dejó una persona lesionada. Se desconocen las causas del incendio.
Un incendio estructural se desató en la noche del pasado miércoles, 22 de octubre, en la Carrera 54 con Calle 40, en el sector de Bayadera. La emergencia fue controlada gracias a la rápida intervención de tres tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín.
El DAGRD informó que, como resultado del siniestro, una persona resultó lesionada, aunque no se proporcionaron detalles sobre la gravedad de sus heridas. Las causas exactas que originaron el incendio aún se desconocen y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
Tras lograr la contención de las llamas, las unidades de Bomberos continúan en el lugar realizando maniobras de enfriamiento y remoción de escombros para asegurar la zona.
Lea también. Tragedia y misterio en La Bayadera: incendio devastador deja un herido ¿y un cuerpo calcinado?
Bomberos confirmaron que no hubo fallecidos en el incendio de La Bayadera: así apagaron las llamas
3 tripulaciones de #BomberosMedellín controlaron incendio estructural en Cra.54 x 40, sector Bayadera.
1 persona lesionada, se desconocen las causas del incendio. Se continúa en maniobras de enfriamiento y remoción de escombros. @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/7YfeZOdvt7
— DAGRD – Medellín (@DAGRDMedellin) October 23, 2025