Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Bomberos Cali atienden incendio forestal en el km 9 vía al mar. Las llamas afectan la montaña y piden apoyo aéreo con el Bambi Bucket.

Bomberos de Cali atienden incendio forestal por la vía al mar

En la tarde de este lunes 15 de septiembre, sobre la 1:00 p.m., se reportó un incendio forestal en el kilómetro 9 de la vía al mar, a las afueras de Cali.

De acuerdo con las autoridades, las llamas afectan gran parte de la montaña en una zona de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de control y extinción.

El Cuerpo de Bomberos de Cali informó que ya se encuentra en el lugar con tres máquinas extintoras, un carro tanque y 18 unidades especializadas, quienes trabajan para evitar la propagación del fuego.

Lea también: Hombre disparó al aire en pleno funeral e intentó escapar en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Sin embargo, por la magnitud del incendio, habitantes del sector solicitaron apoyo aéreo con el sistema Bambi Bucket, que permitiría controlar las llamas desde el aire.

Las autoridades locales insisten en la importancia de evitar quemas controladas en temporadas secas, dado que pueden convertirse en emergencias de gran escala como la que actualmente se atiende en la vía al mar.

Más noticias de Cali