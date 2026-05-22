¡Bombazo! Nacional estaría a punto de venderle a uno de sus mejores jugadores al Liverpool de Inglaterra

Resumen: El joven futbolista colombiano Samuel Martínez, de 17 años, está a "mínimos detalles" de convertirse en nuevo jugador del Liverpool tras un acuerdo de transferencia de un millón de dólares por cinco temporadas, según informó el periodista Pipe Sierra. A pesar de que los Reds superaron a otros gigantes europeos para asegurar al talento, Martínez continuará jugando y formándose en Atlético Nacional hasta alcanzar la mayoría de edad, mientras que el equipo 'verdolaga' conservará un porcentaje de sus derechos económicos de cara a una posible venta futura en Europa.

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La cantera del fútbol colombiano sigue exportando talento de primera clase a la élite mundial. Según información exclusiva revelada por el reconocido periodista deportivo Pipe Sierra, el joven jugador de Nacional, Samuel Martínez, de apenas 17 años, se encuentra a «mínimos detalles» de convertirse en el nuevo refuerzo del Liverpool de Inglaterra.

Los detalles de la operación

El histórico equipo de Anfield se movió con rapidez y eficacia en el mercado, logrando superar el interés de otros gigantes de Europa que también seguían de cerca los pasos de la promesa cafetera.

Según el reporte, las condiciones del traspaso están acordadas bajo los siguientes términos:

Cifra de la transferencia: 1 millón de dólares.

Duración del contrato: 5 años.

Estado actual: Avanzando en la revisión y firma de la documentación final.

El futuro inmediato en el ‘Verdolaga’

A pesar de la inminente firma con los Reds, el salto a la Premier League no será inmediato. Para cumplir con las normativas internacionales de transferencias y garantizar el desarrollo del jugador, Martínez continuará defendiendo los colores de Atlético Nacional hasta que cumpla la mayoría de edad (18 años).

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Además, la directiva del equipo antioqueño logró asegurar una condición clave de cara al futuro: Atlético Nacional conservará un porcentaje de los derechos del jugador, lo que le garantizará a la institución un importante ingreso económico en caso de una futura venta del talento a otro club europeo.

Con este gran paso, Samuel Martínez se perfila como una de las máximas promesas de exportación del fútbol sudamericano, preparándose para llevar su talento al máximo nivel del balompié mundial.

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