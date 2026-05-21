¡Intentó «salvar» sus máquinas! Murió adulto mayor que resultó quemado en incendio del 9 de mayo

Resumen: Un hombre de 74 años huyó del hospital para rescatar sus herramientas de un incendio en Medellín. Días después regresó grave y falleció

Minuto30.com .- Una historia que mezcla la tragedia con la desesperación por proteger el trabajo de toda una vida ha conmovido a la comunidad del barrio Boston, en el centro de Medellín. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de un adulto mayor de 74 años de edad, quien sufrió graves quemaduras tras intentar rescatar la maquinaria de su taller de mecánica durante una conflagración.

El trágico desenlace ocurrió este jueves en una Cl´nica del norte de Medellín, poniendo fin a una dolorosa agonía que se extendió por casi dos semanas, marcada por una decisión desesperada de la víctima.

Cronología de la tragedia: El incendio y una decisión fatal

Los hechos que desencadenaron este lamentable suceso iniciaron la semana pasada y se desarrollaron en tres momentos clave:

El sábado 9 de mayo se registró un fuerte incendio en el sector de Boston, exactamente en el lugar donde el adulto mayor tenía su taller de mecánica. En medio del caos y las llamas, el hombre ingresó al local con la intención de desconectar una de sus máquinas principales. Durante esta riesgosa labor, el fuego lo alcanzó, provocándole severas quemaduras en su cuerpo.

Tras el incidente, los organismos de socorro lo trasladaron de urgencia a la Clínica. Sin embargo, la angustia por perder su sustento fue mayor que el dolor físico. Ese mismo día, el hombre de 74 años habría decidio abandonar el centro médico por sus propios medios y regresó a la zona del desastre para ver si lograba recuperar alguna de sus máquinas afectadas por el fuego.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Sin embargo, dos días después de haberse salido del centro asistencial, las complicaciones derivadas de las graves quemaduras y la falta de tratamiento adecuado lo obligaron a regresar a recibir atención médica.

El triste desenlace

Desde su reingreso el pasado 11 de mayo, el adulto mayor permaneció hospitalizado bajo estricta observación médica y tratamientos especializados para tratar las profundas lesiones en su piel y las posibles infecciones.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico de la institución, el cuerpo del hombre de 74 años no resistió las secuelas de las quemaduras y falleció en el transcurso de las últimas horas.

Las autoridades judiciales y de salud reiteran el llamado a la ciudadanía para que, en caso de emergencias e incendios estructurales, se priorice siempre la vida humana por encima de los bienes materiales y se acaten de manera estricta las recomendaciones del personal médico.