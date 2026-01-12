¡Bombazo en el Real Madrid! Xabi Alonso deja el banquillo y el club ya tiene a su sucesor

El Real Madrid C. F. anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como director técnico del primer equipo, una decisión que se tomó “de mutuo acuerdo entre el club y el entrenador”, según el comunicado oficial. La noticia llega apenas un día después de la derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Yedá, Arabia Saudita, que marcó el último partido de Alonso al frente del conjunto merengue.

Durante su paso por el club, Alonso dejó una fuerte impresión tanto en la afición como en la directiva. En el comunicado, el Real Madrid destacó: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”. Además, se agradeció a él y a su equipo por su trabajo: “Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

Alonso llegó al Real Madrid en junio de 2025, tras su exitosa etapa como entrenador en el Bayer Leverkusen, para suceder a Carlo Ancelotti. Debutó el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal en el Mundial de Clubes, torneo en el que el equipo logró varias victorias antes de caer goleado por el PSG en semifinales (4-0). Durante esta temporada, mantuvo al Real Madrid segundo en LaLiga EA Sports, a cuatro puntos del Barcelona, con el equipo clasificado entre los ocho mejores de la fase de grupos de la Champions League y en octavos de final de la Copa del Rey. Sin embargo, la derrota en la Supercopa frente a su histórico rival precipitó su salida.

El club anunció de inmediato a su nuevo técnico: Álvaro Arbeloa. La directiva resaltó que Arbeloa “ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020”, dirigiendo con éxito al Infantil A, Cadete A y Juvenil A. Al frente del Juvenil A, Arbeloa conquistó un triplete en la temporada 2022-2023 —Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones— y ganó la Liga nuevamente en 2024-2025, consolidándose como un formador de jóvenes talentos dentro del club.

Además de su experiencia como entrenador, Arbeloa posee un historial destacado como jugador. Formó parte del Real Madrid entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales y logrando ocho títulos: dos Copas de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga española, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. A nivel internacional, fue parte de la selección española que ganó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, siendo internacional en 56 ocasiones.

Con la llegada de Arbeloa, el Real Madrid apuesta por la continuidad de su proyecto deportivo, confiando en un técnico que conoce la filosofía del club y combina experiencia en la formación de jóvenes con vivencia en la élite del fútbol mundial. La directiva confía en que Arbeloa mantenga al equipo competitivo en todas las competiciones, proyectando un estilo coherente con la identidad histórica del club.

Este cambio marca un nuevo capítulo para el Real Madrid, donde la combinación de legado y renovación buscará reforzar su protagonismo tanto en España como en el ámbito internacional. Para Xabi Alonso, la puerta queda abierta a nuevas oportunidades, con el reconocimiento del club y de la afición por su contribución dentro y fuera del campo.