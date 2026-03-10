Bombardeo en Ituango deja tres muertos: buscaban a temido cabecilla de las disidencias

Resumen: Bombardeo contra disidencias en Ituango dejó tres muertos y una mujer herida. El objetivo era la estructura 18 alineada con alias Iván Mordisco.

Un bombardeo contra disidencias en Ituango, Antioquia, dejó al menos tres personas muertas y una mujer herida, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el bombardeo contra disidencias en Ituango hace parte de una ofensiva militar dirigida contra la estructura 18 de las disidencias de las antiguas FARC, grupo armado que opera en la región y que actualmente estaría alineado con Iván Mordisco.

El ministro explicó que la operación comenzó hace más de 30 horas y que las condiciones del terreno han dificultado el avance de las tropas.

“El terreno es montañoso, muy complejo. Es un resultado parcial y seguimos avanzando”, señaló el funcionario al referirse al balance preliminar de la acción militar.

Según el Gobierno, este sería el tercer bombardeo realizado en lo corrido del año contra grupos armados ilegales. El primero se ejecutó contra el Ejército de Liberación Nacional en la región del Catatumbo, mientras que el segundo se desarrolló en Guaviare contra integrantes del grupo liderado por Iván Mordisco.

Lea también: Procuraduría investigará a funcionarios de la UNGRD por presuntas irregularidades en contratación

Uno de los objetivos principales de la operación en Ituango sería alias “Ramiro”, un cabecilla que ha estado vinculado durante décadas a estructuras armadas ilegales en Antioquia. Sin embargo, las autoridades confirmaron que este hombre no se encuentra entre las personas fallecidas en el ataque.

El ministro detalló que alias “Ramiro” perteneció a las antiguas FARC y que, tras los procesos de negociación, continuó vinculado a actividades criminales, especialmente relacionadas con narcotráfico en el Nordeste antioqueño.

Mientras tanto, la mujer que resultó herida en medio del bombardeo ya recibió atención médica y se encuentra en proceso de recuperación, según informaron las autoridades.

Tras conocerse el operativo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de redes sociales y destacó el resultado de las operaciones del Ejército Nacional de Colombia, señalando que las autoridades deben continuar las acciones contra cabecillas de las disidencias que operan en Antioquia.

Según el ministro de Defensa, en lo que va del año se han afectado más de 100 integrantes de organizaciones criminales mediante operaciones similares.

Más noticias de Antioquia