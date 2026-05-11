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Resumen: La respuesta al cierre de campaña de Abelardo De La Espriella en Medellín sorprendió incluso a su equipo político. En apenas 12 horas ya se había descargado más del 70 % de las entradas disponibles para el evento en La Macarena.

¡El Tigre la rompe en Medellín! Ya casi no hay boletas para el cierre de campaña de Abelardo

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo aseguró que en apenas 12 horas se descargó el 72,4% de la boletería habilitada para el evento de cierre de campaña que se realizará el próximo 24 de mayo en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín.

El movimiento Defensores de la Patria calificó la respuesta como una de las más rápidas registradas durante la actual contienda electoral y destacó que miles de personas de diferentes regiones del país ya confirmaron asistencia al encuentro político que tendrá lugar en la capital antioqueña.

Según la organización de campaña, la alta demanda de entradas reflejaría el crecimiento del respaldo ciudadano alrededor de la candidatura presidencial de De La Espriella y de la propuesta denominada “Patria Milagro”.

El evento en La Macarena será uno de los actos centrales de cierre antes de la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

La campaña informó que la convocatoria reunirá ciudadanos, jóvenes, empresarios, trabajadores y simpatizantes que acompañarán las actividades programadas en Medellín.

A través de mensajes publicados en redes sociales y comunicados oficiales, el candidato invitó a sus seguidores a participar tanto en el cierre previsto en Medellín como en el programado en Barranquilla, asegurando que ambos encuentros marcarán la recta final de la campaña presidencial.

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La descarga de boletas continúa disponible de manera gratuita mediante la plataforma digital habilitada por el movimiento político, aunque desde la campaña advirtieron que el aforo es limitado y que los cupos restantes podrían agotarse rápidamente debido al ritmo de solicitudes registrado en las primeras horas.

El movimiento Defensores de la Patria señaló además que estos encuentros buscan convertirse en espacios de participación ciudadana alrededor de temas como seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

Mientras avanza la recta final de la campaña, Medellín se prepara para recibir una de las concentraciones políticas más grandes previstas en la ciudad durante este proceso electoral.

La descarga de las entradas es gratuita y puede hacerse aquí.

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