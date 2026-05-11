¿Bad Bunny en Medellín? El artista enciende las redes tras compartir imagenes en la ciudad

Resumen: Bad Bunny generó conversación en redes sociales tras compartir varias historias con imágenes de Medellín y sus alrededores, lo que ha despertado dudas sobre si el artista se encuentra actualmente en la ciudad o si se trata de publicaciones relacionadas con su paso anterior; por ahora no hay confirmación de una nueva visita, pero el contenido ha reavivado el interés de sus seguidores por su vínculo con la capital antioqueña.

El artista puertorriqueño Bad Bunny volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir varias historias en su cuenta de Instagram, donde mostró diferentes imágenes de Medellín y sus alrededores, lo que ha generado dudas sobre si el cantante se encuentra nuevamente en la ciudad o si se trata de recuerdos de visitas anteriores.

Las publicaciones, compartidas desde una cuenta sin contenido previo visible, incluyeron fragmentos de experiencias vividas durante su estadía en la capital antioqueña, donde estuvo recientemente en el marco de su tour mundial, con tres shows que reunieron a miles de asistentes.

Paisajes, recorridos y momentos en Medellín

En los videos compartidos se observan distintos escenarios asociados a la ciudad, como zonas de descanso con piscina, panorámicas de las montañas y recorridos urbanos en sectores reconocidos.

También se muestran imágenes de la vida nocturna y vistas desde puntos altos, donde se aprecia la iluminación de Medellín, además de un fragmento de su paso por el restaurante El Cielo y lugares culturales que forman parte de la oferta turística de la ciudad.

Estas publicaciones han generado debate y distintas interpretaciones entre sus seguidores: algunos las ven como recuerdos de su paso por Medellín, mientras otros se preguntan si el artista habría regresado sin anunciarlo públicamente.

Un paso por Medellín que dejó huella en el artista

Al cierre de sus publicaciones, el artista dedicó unas palabras a la ciudad, resaltando el impacto positivo de sus visitas y el ambiente que vivió durante su paso más reciente.

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En su mensaje expresó: “Por muchos años he visitado Medellín, siempre la he pasado bien y me he llevado bonitas experiencias de esa ciudad, pero lo que se vivió el pasado enero en el estadio Anastasio fue otra cosa. Jamás había sentido esa energía en las pasadas ocasiones y, siendo sincero, ha sido una de las ciudades con mayor energía en esta gira. Me sorprendieron de la mejor manera.

MEDELLÍN LO DIO TODO Y MÁS. ¡GRACIAS! Gracias, Medallo, por aceptarme y quererme; gracias, Colombia, por tanto amor. Tengo mucho, mucho y mucho más que contar sobre ustedes y su tierra… Algún día será. Nos veremos pronto”.

Con estas palabras, el intérprete dejó ver el aprecio que ha construido por la ciudad a lo largo de sus visitas, especialmente tras su más reciente presentación en Medellín, donde aseguró haber vivido una de las experiencias más significativas de su gira.

¿Visita reciente o recuerdos?

Por ahora, no hay confirmación de una nueva visita de Bad Bunny a Medellín. Sus recientes publicaciones refuerzan el vínculo del artista con la capital antioqueña, mostrando no solo su paso por los escenarios, sino también su interés por distintos espacios culturales, gastronómicos y urbanos durante sus visitas.

Actualmente, el cantante continúa con su agenda internacional en Europa, mientras los recuerdos compartidos sobre Medellín siguen generando interacción y comentarios entre sus seguidores en redes sociales.