Bogotá refuerza señalización horizontal para mejorar seguridad vial en 119 barrios

Resumen: Bogotá inicia un plan masivo de señalización horizontal para mejorar la seguridad vial en 119 barrios de 18 localidades, incluyendo la demarcación de 248 pasos peatonales y 73 zonas escolares.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), ha puesto en marcha una nueva y ambiciosa fase para mejorar la seguridad vial en la capital.

Se trata de la ejecución del más reciente contrato de señalización horizontal, una estrategia clave diseñada para ordenar la movilidad, reducir los riesgos de incidentes y fomentar comportamientos seguros entre todos los actores viales.

El plan, que comenzó en octubre de este año, se enfoca en reforzar las marcas sobre el pavimento en calles de uso residencial, comercial y, prioritariamente, en entornos escolares.

Con estas intervenciones, la alcaldía busca ofrecer una circulación mucho más clara y organizada, esencial para la convivencia de peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.

La señalización vial cumple un papel fundamental en la prevención de accidentes, por lo que el proyecto está priorizando aquellos sectores de la ciudad que presentan alta demanda de movilidad y condiciones que requieren una mayor protección.

En total, la UMV intervendrá 119 barrios, distribuidos en 18 localidades de Bogotá. La prioridad será dada a vías que ya han sido objeto de mejoramiento por parte de la entidad en los últimos meses, asegurando así una renovación integral de la infraestructura.

La ejecución de este contrato está proyectada para realizarse entre octubre de 2025 y abril de 2026, con metas ambiciosas que buscan transformar la cara de los barrios. El plan incluye la instalación de 300 segmentos viales señalizados y la demarcación de 30,7 kilómetros-carril.

En cuanto a la protección de peatones, se instalarán 248 pasos peatonales tipo cebra y se intervendrán 73 zonas escolares, además de la implementación de 75 áreas con dispositivos de reducción de velocidad.

Con estas acciones concentradas, la alcaldía busca fortalecer los cruces peatonales, incrementar la seguridad en los entornos educativos y optimizar la circulación vehicular en sectores clave de la ciudad.

