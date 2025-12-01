Colombia brilla en el diamante con debut arrollador ante Perú en los Juegos Bolivarianos

La selección colombiana de béisbol tuvo un estreno de ensueño en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, al conseguir una categórica victoria por nocaut de 11-0 frente a Perú.

Desde el primer pitch, la novena cafetera demostró una superioridad palpable, asegurando un triunfo que no solo suma un punto crucial en el medallero, sino que también establece un claro mensaje sobre sus aspiraciones en el torneo.

El dominio colombiano fue total. Su ofensiva se encendió desde las entradas iniciales, aplicando una presión incesante sobre el pitcheo peruano que se vio desbordado.

Los bates colombianos exhibieron una combinación letal de poder y precisión, complementada con una velocidad inteligente en las bases y una defensa impecable que frustró cualquier amago de reacción por parte del equipo anfitrión.

La brecha en el marcador se amplió progresivamente, reflejando la contundencia del equipo nacional en cada faceta del juego.

Finalmente, la paliza fue tan abrumadora que el partido se detuvo por la regla de la ventaja mínima (nocaut) en la quinta entrada, con el marcador sellado en un inapelable 11-0.

Esta victoria temprana y aplastante confirma el gran nivel con el que el equipo colombiano ha llegado a la cita bolivariana.

Con el impulso de este debut victorioso, la mirada de Colombia se dirige ya a su próximo compromiso.

Este lunes 1 de diciembre a las 9:00 a.m., la novena nacional saltará al diamante para enfrentarse a Ecuador.

Se espera un duelo vibrante donde los cafeteros buscarán consolidar su buen momento y dar un paso más firme en su camino hacia las rondas finales de estos Juegos Bolivarianos.

