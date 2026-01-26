Natalia Linares y Daniela Colmenares ganaron el Chibcha de Oro en el Deportista del Año Acord Bogotá 2025, premiando la excelencia. Nota y foto: cortesía Acord Bogotá

Resumen: La gala del Deportista del Año Acord Bogotá 2025, celebrada este 26 de enero en Compensar, consagró a las atletas Natalia Linares (convencional) y Daniela Colmenares (paralímpico) con el prestigioso Chibcha de Oro por sus brillantes logros internacionales. Durante la ceremonia, que entregó un total de 22 galardones, se reconoció también la trayectoria de figuras como María Angélica Bernal y Alexander Brand, el éxito de Independiente Santa Fe como mejor equipo, y se rindió un emotivo tributo a la "Vida y Obra" de los periodistas Antonio Andraus, Guillermo Díaz Salamanca, Héctor Palau y Oscar Munévar, consolidando este evento como el máximo encuentro del orgullo deportivo capitalino

Bogotá rinde homenaje a sus leyendas: Natalia Linares y Daniela Colmenares, las grandes triunfadoras del Acord 2025

En una gala cargada de emoción y reconocimiento al talento capitalino, se llevó a cabo la edición 2025 del Deportista del Año Acord Bogotá. El evento, celebrado este lunes 26 de enero en el Centro de Convenciones de Compensar, reunió a la élite del deporte bogotano para exaltar sus logros en competencias nacionales e internacionales durante el último año.

La ceremonia, que ya es un referente con más de 26 años de historia, fue transmitida en vivo por el canal del Comité Olímpico Colombiano.

El máximo galardón de la noche, el Chibcha de Oro, quedó en manos de dos mujeres extraordinarias.

En el sistema convencional, la atleta Natalia Carolina Linares se alzó con la estatuilla dorada, consolidándose como la figura más relevante de la capital.

Por su parte, en el sistema paralímpico, Daniela Colmenares Peñaloza (atletismo para sordomudos) recibió el Chibcha de Oro, reafirmando el dominio del atletismo en las principales categorías de la premiación.

La excelencia deportiva se extendió a otras figuras destacadas: Gabriela Isabel Rueda (patinaje) y Diego Germán Dueñas (paracycling) obtuvieron los Chibchas de Plata, mientras que Valeria Arboleda (boxeo) y Sara del Pilar Vargas (paranatación) se llevaron los de Bronce.

En el ámbito profesional, la tenista María Angélica Bernal fue reconocida como la mejor en su categoría, y el club Independiente Santa Fe se llevó el premio al Mejor Equipo Bogotano.

La gala no solo premió el rendimiento actual, sino también el futuro y la experiencia. María Valeria Hernández y Gabriela Oviedo Rueda fueron distinguidas como las promesas deportiva convencional y paralímpica, respectivamente.

Asimismo, se otorgó el premio “Una Vida de Excelencia Deportiva” al boxeador Alexander Brand, y un reconocimiento especial a la Ministra del Deporte, Patricia Duque, y a la entidad VIGOR por sus 20 años de trayectoria.

Finalmente, la Asociación de Redactores Deportivos dedicó un espacio solemne a la ‘Vida y Obra de un Periodista Deportivo’.

En esta edición, se honró la trayectoria de cuatro referentes de la comunicación: Antonio Andraus Burgos, Guillermo Díaz Salamanca, Héctor Palau Saldarriaga y Oscar Munévar Forero.

Sus aportes fueron destacados como pilares fundamentales para el engrandecimiento del periodismo y la narrativa del deporte en la capital colombiana.

