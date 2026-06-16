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Resumen: La Alcaldía de Bogotá pidió extremar cuidados en zonas naturales para prevenir incendios forestales ante las condiciones de sequía y las altas temperaturas.

Bogotá refuerza llamado para evitar incendios en cerros y parques por El fenómeno de El Niño

Ante las condiciones climáticas asociadas a periodos de sequía y altas temperaturas, la Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer las acciones de prevención y contribuir al cuidado de los ecosistemas de la capital.

Las autoridades advirtieron que la disminución de las lluvias incrementa la vulnerabilidad de áreas naturales como los Cerros Orientales, parques de montaña, humedales y otras zonas ambientales estratégicas, aumentando el riesgo de incendios forestales y afectaciones a la calidad del aire.

Según explicó la Alcaldía, situaciones aparentemente simples como abandonar residuos en espacios naturales, arrojar colillas de cigarrillo o dejar elementos de vidrio expuestos al sol pueden convertirse en factores desencadenantes de emergencias ambientales.

Por esta razón, se reiteró la importancia de evitar cualquier práctica que pueda generar fuego en zonas verdes.

Entre las recomendaciones entregadas a la comunidad se encuentran no realizar quemas, asegurarse de apagar completamente cualquier fuente de calor y disponer adecuadamente los residuos.

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La Alcaldía también recordó que la protección del medio ambiente comienza con pequeñas acciones cotidianas en los hogares y espacios públicos. El uso responsable de los recursos naturales y el acceso a información confiable son fundamentales para reducir los efectos que fenómenos climáticos como El Niño pueden generar sobre la ciudad.

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En caso de detectar humo, llamas o cualquier señal de incendios forestales, las autoridades recomiendan no acercarse al lugar, seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y reportar inmediatamente la situación para facilitar una atención oportuna.

Finalmente, las autoridades indicaron que la prevención es una responsabilidad compartida y que el cuidado de los ecosistemas resulta clave para proteger la biodiversidad, la calidad del aire y los recursos naturales de Bogotá.

En Bogotá estamos preparados para enfrentar el fenómeno de El Niño. Ahora necesitamos que todos pongamos de nuestra parte. ¡Bájele, evite, mídase! pic.twitter.com/07f6UJuNYk — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) June 14, 2026

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