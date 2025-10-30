Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Bogotá restringe motos por cinco días para frenar ‘Caravanas del Terror’ y la alta accidentalidad

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha decretado medidas excepcionales de seguridad vial para el fin de semana de Halloween 2025. A través del Decreto Distrital 528 de 2025, se establece una estricta restricción a la circulación de motocicletas, con el objetivo de prevenir el desorden, los accidentes y los actos de violencia asociados a las denominadas ‘Caravanas del Terror’ de años anteriores.

La medida, de carácter transitorio y preventivo, tendrá vigencia desde este jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de noviembre.

Prohibición de circulación de motocicletas con acompañante.

La prohibición del tránsito de motocicletas será entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. en 20 corredores viales principales (incluyendo Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá y Carrera Séptima, entre otras).

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó que la decisión se fundamenta en un análisis de la siniestralidad.

“No queremos repetir la historia del año pasado, cuando tuvimos que lamentar 16 muertes. En ocho de cada diez siniestros mortales estuvo involucrado un motociclista”, precisó Díaz.

Las cifras muestran que en 2024, el 73% de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrió entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

Las restricciones han generado un fuerte rechazo en el gremio motero, que ha respondido con bloqueos y protestas en diferentes puntos de la ciudad, afectando gravemente la movilidad en la mañana de este jueves 30 de octubre.

Puntos de Bloqueo reportados:

Avenida Villavicencio con Avenida Ciudad de Cali.

Autopista Sur con Avenida Villavicencio.

Carrera 79 con Calle 39A Sur.

Carrera Séptima con Calle 32.

Carrera 40 con Calle 24 (cerca al Ágora Bogotá).

Como consecuencia de las protestas, TransMilenio informó la suspensión de la operación en el Portal Américas y el Portal del Sur, y la cancelación de desvíos en la Av. Américas, afectando estaciones clave como Puente Aranda y Banderas.

El secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva, aseguró que el alcalde Carlos Fernando Galán dio la orden al comandante de la Policía, Giovanni Cristancho, de utilizar la fuerza para dispersar las protestas y garantizar el restablecimiento del servicio.

La Secretaría de Movilidad aclaró que la medida contempla excepciones para no afectar a quienes trabajan. Podrán circular, debidamente identificados: la Fuerza Pública, organismos de emergencia, seguridad privada, servicios de aseguradoras, transporte de personas con discapacidad, y servicios de mensajería y domicilios.

Para garantizar el cumplimiento del decreto y prevenir siniestros, la Administración Distrital desplegará un plan integral de control con 2.000 uniformados de la Policía Metropolitana, 180 unidades entre agentes de tránsito y guías por noche y 15 puestos de control distribuidos estratégicamente.

