Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Capturan en Putumayo a alias ‘El Flaco’, disidente de las Farc que planeó un atentado contra el CAI Lucero en Bogotá. Tenía circular naranja de Interpol.

Cae alias ‘El Flaco’, cabecilla de disidencias de las Farc que planeó atentado contra el CAI Lucero en Bogotá

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en Villa Garzón (Putumayo) alias ‘El Flaco’ y alias ‘Alexandra’, señalados de planear el atentado con explosivos contra el CAI Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

El ataque se remonta al 22 de junio de 2025, cuando una mujer que transportaba un artefacto explosivo en un bolso sufrió una detonación accidental dentro de un establecimiento comercial. La explosión, generada por acumulación de gases, permitió su captura en flagrancia.

Posteriormente, las investigaciones revelaron que había sido reclutada por alias ‘El Flaco’, quien coordinaba la acción terrorista desde el sur del país.

De acuerdo con la inteligencia policial, alias ‘El Flaco’ pertenece a la estructura ‘Jorge Briceño’, una de las principales disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Lea también: Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

En 2022 ya había ejecutado un atentado con un motocarguero bomba contra el Batallón Pantano de Vargas, en Granada (Meta), en el que murieron dos personas. Aunque fue capturado y recluido en La Picota, logró fugarse el 28 de julio de 2024, permaneciendo prófugo por más de un año.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tras su escape, fue contactado nuevamente por las disidencias para planear un nuevo ataque en la capital. En febrero de 2025 inició los preparativos y el 21 de junio se reunió con dos mujeres para coordinar la vigilancia y la ruta del atentado.

Después de cuatro meses de seguimiento e interceptaciones, las autoridades lograron su captura en Putumayo, incautando armas, municiones y material de comunicaciones.

En audiencia, alias ‘El Flaco’ aceptó los cargos de terrorismo, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas. Además, tenía vigente una circular naranja de Interpol por fuga de presos.

Más noticias de Bogotá