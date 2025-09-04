¡Bogotá recupera espacio público! Desmantelan cambuches e incautan 39 armas blancas en la Avenida Primero de Mayo

Un operativo contundente en la Avenida Primero de Mayo culminó con el desmantelamiento de campamentos improvisados y la incautación de decenas de armas blancas, en un esfuerzo por recuperar el espacio público y reforzar la seguridad en la capital.

La intervención, liderada por la Alcaldía de Bogotá, se gestó en respuesta al deterioro del corredor vial que había generado una creciente preocupación entre los ciudadanos.

Las autoridades visitaron 17 puntos críticos en la localidad de Antonio Nariño, donde lograron desmontar ocho cambuches y retirar 18 metros cúbicos de residuos acumulados. El hallazgo más relevante ocurrió durante la inspección: 39 armas blancas, entre ellas cuchillos, bisturís y seguetas, fueron descubiertas bajo los colchones de los campamentos, un claro indicio de la criminalidad en el sector. Además, se encontraron bolsas vacías que, al parecer, serían usadas para el expendio de estupefacientes.

Esto le podría interesar: ¡Atención! Fallece a los 91 años el legendario diseñador italiano Giorgio Armani

Por meses, este tramo de la avenida, ubicado cerca del futuro recorrido de la primera línea del Metro, se había convertido en un foco de inseguridad para residentes y comerciantes. La ocupación y la acumulación de basura habían transformado el sector en una zona de alto riesgo, especialmente en las noches.

«En Bogotá no vamos a bajar la guardia», afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo. «Este operativo demuestra que cuando la ciudadanía denuncia y las autoridades actuamos de manera conjunta, logramos resultados contundentes: debilitamos el microtráfico, recuperamos el espacio público y mejoramos la seguridad en los barrios».

La intervención, enmarcada en el Decreto 014 de 2023, contó con la participación de varias entidades del Distrito. Previo a la acción, la Secretaría de Integración Social realizó jornadas de sensibilización para ofrecer a los habitantes de calle atención integral y alternativas para mejorar sus condiciones de vida.

La administración reitera a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la Línea de Emergencias 123, lo que permite a las autoridades actuar de manera oportuna.