Bogotá registra un desempleo récord de 6,5% y lidera la reactivación económica en Colombia

Bogotá logró una reducción histórica en su tasa de desempleo, situándose en un impresionante 6,5% al cierre del último trimestre de 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este resultado representa una caída de 2,3 puntos porcentuales en comparación con el 8,8% registrado en el mismo periodo del año anterior, una noticia que el alcalde Carlos Fernando Galán calificó como el hito más importante desde que se tiene registro de esta medición en la ciudad.

El desplome del desempleo en la capital significa que más de 101.000 personas salieron de la desocupación en el último año, una variación positiva del 24,9%.

El motor de esta reactivación ha sido, principalmente, la industria manufacturera, que sumó casi 88.000 nuevos trabajadores, seguida de cerca por los sectores de salud, educación y servicios de hotelería. Sin embargo, un factor determinante ha sido la ejecución de grandes obras civiles; proyectos como la Primera Línea del Metro, el Transmicable de San Cristóbal y el intercambiador de la Calle 80 han inyectado una dinámica de contratación masiva que hoy da frutos.

Además de la cantidad de puestos de trabajo, la calidad también mejoró. Mientras el país lucha con una informalidad que ronda el 55%, Bogotá logró bajar este indicador al 35%.

Según la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, esta diferencia demuestra que la ciudad no solo está ocupando a su gente, sino que lo está haciendo bajo condiciones formales. El crecimiento económico de la ciudad (3,9%) superó con creces el promedio nacional (2,6%), impulsado no solo por el cemento, sino por la economía del entretenimiento con eventos masivos como el Festival Estéreo Picnic y los conciertos de Shakira.

La combinación entre infraestructura pesada, servicios y una agenda cultural de talla mundial ha permitido que el desempleo deje de ser la principal preocupación de miles de familias capitalinas.

