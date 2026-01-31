Resumen: La llegada de Lionel Messi a Medellín para el amistoso entre el Inter Miami y Atlético Nacional ha desatado una euforia total en la ciudad, donde cientos de aficionados se agolparon en el hotel de concentración con la esperanza de ver al astro argentino. Este encuentro, que se disputará a las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, se percibe como una cita histórica y nostálgica, ya que probablemente sea la última vez que el mejor del mundo juegue en Colombia antes de su retiro profesional y su participación final en el Mundial de Norteamérica. Para el equipo verdolaga, el partido representa además una oportunidad clave de competencia en una temporada que ha visto su calendario limitado, enmarcando así una jornada inolvidable para el fútbol paisa.

¡Locura por la Pulga! Así recibió Medellín a Messi, el mejor del planeta

Medellín vive una jornada sin precedentes ante el arribo de Lionel Messi, quien ya se encuentra en la capital antioqueña para disputar un partido amistoso de pretemporada.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El astro argentino aterrizó junto al plantel del Inter Miami para enfrentarse a Atlético Nacional en lo que se perfila como una cita histórica para el fútbol colombiano.

Desde el momento de su llegada, la presencia del considerado mejor jugador del planeta desató una auténtica locura entre los aficionados locales, quienes se volcaron masivamente a las calles para intentar captar un instante cerca de su ídolo.

Cientos de seguidores de la “Pulga” se congregaron a las afueras del hotel de concentración del equipo de la MLS, creando un ambiente festivo marcado por los cánticos y el colorido.

Hinchas de todas las edades, vistiendo las camisetas rosadas del Inter Miami o la albiceleste de la Selección Argentina, montaron guardia durante horas con la esperanza de obtener un autógrafo o una fotografía del legendario diez.

Este fervor refleja la magnitud de un evento que ha paralizado a la ciudad, transformando la rutina de los medellinenses en un homenaje constante al astro rosarino.

¡Locura por la Pulga! Así recibió Medellín a Messi, el mejor del planeta

El compromiso, programado para las cinco de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot, reviste una carga emocional profunda, ya que posiblemente represente la última oportunidad de ver a Messi jugar en territorio colombiano como profesional.

Con el retiro cada vez más cerca en el horizonte, y teniendo en cuenta que el capitán argentino disputará su último Mundial en Norteamérica el próximo junio, este encuentro se siente como una despedida de gala para uno de los deportistas más grandes de la historia.

Para Atlético Nacional, el duelo no solo es un espectáculo mediático, sino también un desafío deportivo necesario en una temporada atípica, donde el conjunto “verdolaga” apenas ha podido disputar un encuentro de las tres fechas programadas hasta la fecha.

Así, bajo la mirada expectante de un estadio que promete estar a reventar, Medellín se prepara para ser el escenario de un capítulo inolvidable en la trayectoria de Messi, sellando un vínculo eterno entre la ciudad y el astro mundial.

Más noticias de Atlético Nacional