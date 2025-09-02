Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Bogotá y el IDPYBA invitan a una jornada de adopción de perros y gatos este sábado, 6 de septiembre, en Theatrón. Conozca los requisitos para convertirse en una familia interespecie.

¡Buscan un hogar! No te pierdas la gran jornada de adopción de perros y gatos en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), invita a la ciudadanía a participar en la gran jornada de adopción que se realizará el próximo sábado 6 de septiembre en la Plaza Rosa de Theatrón.

Con el lema ‘Ser familia interespecie es amar sin condiciones’, el evento busca encontrar un hogar amoroso para decenas de perros y gatos rescatados.

La jornada de adopción, que se llevará a cabo de 12:00 p.m a 5:00 p.m., es la segunda que se realiza en este escenario y contará con la presencia de animales como Luna Ramses, Lisa Millos y Bruno Wesley, quienes esperan ser acogidos en un hogar lleno de afecto.

Lea también: ¡Esto empezó! Marco Rubio confirma exitoso ataque de EE. UU. a un barco en el Caribe

Para garantizar un proceso de adopción responsable, la Alcaldía ha establecido una serie de requisitos que los interesados deben cumplir.

Es fundamental que la decisión de adoptar sea consciente y cuente con la aprobación de todos los miembros de la familia. Los aspirantes deben tener disponibilidad para una entrevista y un proceso de verificación del hogar.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Además, deberán llevar fotocopia de la cédula, un recibo de servicio público y fotos o videos de la que será la nueva casa del animal.

Quienes deseen adoptar un perro deberán llevar una pechera y traílla, y en el caso de razas de manejo especial, un bozal adecuado. Para la adopción de gatos, se requiere un guacal o morral de transporte.

La Alcaldía de Bogotá reafirma su compromiso con el bienestar animal, promoviendo espacios que fortalezcan el lazo entre las personas y los animales de compañía, contribuyendo a la construcción de una ciudad más compasiva.

Más noticias de Bogotá