¡Esto empezó! Marco Rubio confirma exitoso ataque de EE. UU. a un barco en el Caribe

Resumen: Ataque letal en el Caribe: EE. UU. derriba embarcación de narcotraficantes procedente de Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio confirma la operación

Minuto30.com .- El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio informó que las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de narcotraficantes.

En el trino de Rubio se puntualiza que el barco con drogas había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada.

Según el trino de Rubio, la noticia fue anunciada por el presidente de Estados Unidos. El senador no ofreció más detalles sobre el ataque, pero sí confirmó que la acción se realizó con éxito.

Llamativo trino de Rubio

Rubio ha generado gran revuelo en las redes sociales después de que, 8 minutos antes de que se confirmara un ataque militar en el Caribe, publicara dos emojis que daban a entender lo que estaba por ocurrir: «= «.

Esta inusual publicación llamó la atención de los internautas, que rápidamente buscaron el significado de la combinación de la nube que sopla y la llama. Minutos después, el propio Rubio confirmó que las Fuerzas Militares de EE. UU. habían llevado a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de narcotraficantes que había partido de Venezuela.

La acción, que fue anunciada por el presidente de Estados Unidos, tenía como objetivo un barco operado por una organización designada como «narcoterrorista».

La publicación de Rubio se ha convertido en una muestra de cómo la información puede ser comunicada de manera creativa en las redes sociales.

Los trinos de msrco Rubio