Resumen: Fenalco Bogotá proyecta un importante aumento en ventas durante el Día de la Madre 2026, impulsado por restaurantes, ropa, calzado y centros comerciales.

Comercios en Bogotá esperan ventas disparadas por el Día de la Madre

El comercio en Bogotá se prepara para uno de los fines de semana más movidos del año con motivo del Día de la Madre, una celebración que, según estimaciones del sector, impulsará significativamente las ventas en diferentes actividades económicas de la capital.

De acuerdo con proyecciones entregadas por Fenalco Bogotá Cundinamarca, más del 90% de los habitantes de la ciudad celebrará esta fecha, lo que representa un panorama positivo para sectores como restaurantes, moda, calzado, cosméticos y productos de belleza.

La expectativa de los comerciantes es que el movimiento económico aumente frente al mismo periodo del año anterior, especialmente en el área textil y de vestuario, donde se prevé uno de los mayores crecimientos.

El gremio explicó que durante el fin de semana del Día de la Madre se espera una alta afluencia de personas en centros comerciales, corredores gastronómicos y zonas comerciales de la ciudad. Muchas familias optarán por celebrar en restaurantes, mientras otras realizarán reuniones y almuerzos en sus hogares, dinamizando también la compra de víveres y productos para compartir en familia.

Las estimaciones indican que el gasto promedio por hogar rondaría los 300 mil pesos, cifra que refleja el impacto económico que tiene esta fecha en el comercio capitalino.

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Además, este 9 y 10 de mayo se desarrollará una nueva jornada de “Bogotá Despierta”, estrategia que permitirá que varios establecimientos extiendan sus horarios de atención y ofrezcan promociones, descuentos y actividades especiales para atraer compradores.

Los comerciantes esperan que la jornada contribuya a fortalecer las ventas formales y reactive el flujo de clientes en diferentes puntos de la ciudad durante el fin de semana.

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