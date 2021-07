Denuncian a un profesor en Bogotá por abusar de 9 niñas, su esposa sería cómplice

Pese a las múltiples denuncias hechas en su contra, un docente de educación física continúa trabajando en un colegio público de Bogotá, tras ser acusado de cometer múltiples abusos sexuales contra varias niñas.

Según informó Noticias Caracol, el hombre reclutaba a las niñas y las involucraba con su fundación de danza, donde cometía todo tipo de vejámenes contra ellas y, al parecer, en compañía de su esposa.

Los hechos ocurrieron hace más de 10 años, sin embargo, las jóvenes apenas decidieron denunciar.

«Pero, progresivamente, te van pidiendo cosas. Entonces: ‘Por favor, quítate lo que llevas puesto, ponte este velo, ponte esta falda, quítate la ropa interior, muévete, mueve la cadera’. Y así, progresivamente, ellos van acercándose corporalmente a uno, es decir, empiezan a tocarle las partes íntimas, empiezan a besarte», aseguró una de las víctimas.

Las jóvenes aseguraron que, bajo la excusa de actos religiosos, eran dominadas y sometidas a todo tipo de actos, e incluso eran filmadas.

«Cuando va pasando el tiempo y ya uno va creciendo y va viendo que esto no es nada religioso, porque él nos vende la religión como un concepto y tú vas a esos espacios y dices ‘no, esto no es apropiado, esto no debió pasar’. Ahí es donde tú te das cuenta que has sido abusado por mucho tiempo sin ser consciente, incluso», afirmó al mismo medio,

Él nos grababa y luego nos mostraba grabaciones de las otras compañeras, las tenía en discos extraíbles, un día me citó y me mostró sexo entre animales y mujeres», señala la denuncia hecha ante la Fiscalía.

Por ahora, se han identificado a nueve víctimas, pero se sospecha que pueden ser más.

La Fiscalía informó que se está adelantando la investigación en un despacho de la unidad de delitos sexuales de Bogotá y que «se están realizando actos de agendamiento y solicitud de audiencias preliminares».

