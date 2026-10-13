Resumen: Diego Alexander Sánchez Cardona fue atacado con arma de fuego en el corredor vial hacia Carabanchel. En los mismos hechos, otro hombre de 34 años resultó gravemente herido y permanece bajo pronóstico reservado.

Asesinan a reconocido líder comunitario y fiscal de la JAC en zona rural de El Retiro

Minuto30.com .- Un ataque sicarial perpetrado en zona rural del municipio de El Retiro, en el Oriente antioqueño, cobró la vida de Diego Alexander Sánchez Cardona, de 47 años, fiscal activo de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Portento y reconocido gestor social y deportivo de la localidad.

El hecho violento, que además dejó a otra persona herida de gravedad, desató el rechazo unánime de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la comunidad local.

Detalles del ataque armado

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la denuncia comunitaria, la agresión armada se registró este 13 de octubre en el sector La María, sobre la vía Carabanchel (jurisdicción de la vereda Normandía), a unos 15 minutos del casco urbano del municipio:

Víctima fatal: Sánchez Cardona recibió varios impactos de bala y fue trasladado de urgencia al Hospital Local San Juan de Dios de El Retiro, donde el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Segundo herido: Un hombre de 34 años que lo acompañaba durante el atentado también fue alcanzado por los disparos. Tras recibir atención inicial en el centro médico local, debió ser remitido de emergencia a un centro de mayor complejidad en el Hospital San Vicente Fundación.

Rechazo de organizaciones sociales

La Fundación Sumapaz denunció públicamente el homicidio e instó a los organismos de investigación judicial a actuar con celeridad para evitar que el caso quede en la impunidad:

Los habitantes del sector recordaron a Sánchez Cardona como un ciudadano servicial, comprometido con los procesos colectivos, promotor de iniciativas deportivas y líder comunal cercano a las necesidades de la vereda Portento.

La organización defensora de derechos humanos y los pobladores del Oriente antioqueño hicieron un llamado urgente a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los móviles del atentado, identificar a los autores materiales e intelectuales y reforzar las medidas de seguridad para los liderazgos comunitarios de la subregión.