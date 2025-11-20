Resumen: Bogotá creó un nuevo equipo de agentes exclusivos para ciclorrutas y reforzó con 141 motorizados el control vial. La medida busca mejorar seguridad y orden en la movilidad.

Llegaron los ‘ciclagentes’: Bogotá mete mano dura en ciclorrutas ante caos de motos y obras

En un intento por frenar el desorden vial y fortalecer la seguridad en los corredores alternativos de la capital, la Alcaldía de Bogotá presentó un nuevo equipo de agentes civiles que operará exclusivamente en las ciclorrutas, una medida que llega en medio del aumento de obras, motocicletas y vehículos que han puesto en jaque la movilidad de la ciudad.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la ciudadanía está pidiendo más autoridad en las vías, especialmente para proteger a los actores más vulnerables. Por ello, los primeros 16 agentes, equipados con bodycam, placa visible y bicicletas especializadas, patrullarán los 677 kilómetros de cicloinfraestructura donde se desplazan a diario más de 880.000 ciclistas.

La tarea principal será vigilar, controlar y sancionar a quienes invaden o ponen en riesgo estos espacios.

El anuncio fue celebrado por sectores del Concejo, en especial por el vicepresidente Juan David Quintero, quien impulsó la propuesta. Según dijo, el alcalde “escuchó las peticiones” y ahora el reto es convertir este cuerpo de vigilancia en una política pública permanente, más allá de la voluntad del gobierno de turno.

“Defienden las ciclorrutas de motos que se meten, pero también garantizan que los ciclistas cumplan las normas”, agregó.

A esto se suma el ingreso de 141 agentes motorizados que reforzarán el control en zonas críticas, operativos nocturnos y acciones contra el exceso de velocidad y la conducción en estado de embriaguez.

La alcaldía de Bogotá espera que estas medidas reduzcan invasiones, mejoren la percepción de seguridad y alivien la presión sobre la malla vial, en momentos en que Bogotá enfrenta uno de los periodos más complejos de circulación de los últimos años.

