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Resumen: Bogotá activa plan preventivo ante posible llegada de El Niño, con medidas para proteger el agua y enfrentar incendios forestales.

¡Alerta por El Niño! Bogotá se prepara ante posible crisis de agua e incendios

Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, las autoridades nacionales y distritales anunciaron una serie de medidas preventivas para mitigar sus efectos en Bogotá, especialmente en el abastecimiento de agua y el riesgo de incendios forestales.

Durante una reunión entre entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Distrito y el Ideam, se evaluaron distintos escenarios climáticos que podrían impactar a la capital en los próximos meses.

Según los análisis, El Niño podría intensificarse hacia el segundo semestre del año, generando altas temperaturas, reducción de lluvias y condiciones de sequía.

Uno de los principales enfoques del plan es la protección del sistema hídrico, en especial el complejo Chingaza, considerado clave para el suministro de agua en la ciudad. Las autoridades anunciaron monitoreo constante de embalses, redes y plantas de tratamiento como Wiesner y Tibitoc, con el fin de garantizar su operación en condiciones óptimas.

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Adicionalmente, contemplan la revisión de la capacidad del sistema norte y otros componentes estratégicos, buscando prevenir escenarios de desabastecimiento y responder a una posible alta demanda del recurso.

En paralelo, reforzarán la atención de incendios forestales, una de las principales amenazas asociadas a este fenómeno climático. Para ello, dispondrán de equipos especializados y apoyo aéreo, incluyendo helicópteros diseñados para la extinción de fuego en zonas de difícil acceso.

Las autoridades insistieron en la importancia de la coordinación interinstitucional para enfrentar los efectos del fenómeno, así como en la necesidad de mantener medidas preventivas que permitan reducir riesgos.

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