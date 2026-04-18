Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Temblor con epicentro en Anorí no causó afectaciones en Medellín

    Un movimiento sísmico despertó la atención en Antioquia esta mañana. Aunque fue sentido en Medellín, autoridades entregan un parte de tranquilidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Temblor con epicentro en Anorí no causó afectaciones en Medellín
    Foto de archivo.
    Temblor con epicentro en Anorí no causó afectaciones en Medellín

    Resumen: Un movimiento sísmico despertó la atención en Antioquia esta mañana. Aunque fue sentido en Medellín, autoridades entregan un parte de tranquilidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un sismo de magnitud 3.9 se registró en la mañana de este 18 de abril en el municipio de Anorí, Antioquia, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

    El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, lo que hizo que fuera percibido en varias zonas del departamento, incluida Medellín.

    De acuerdo con la entidad, el evento ocurrió sobre las 9:05 a.m. y generó reacciones entre ciudadanos que reportaron haber sentido el sismo, especialmente en sectores del Valle de Aburrá.

    Tras lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de sus redes sociales que, hasta el momento, no se han registrado afectaciones en la ciudad. No obstante, indicó que continúan las verificaciones en coordinación con los organismos de emergencia, entre ellos el Cuerpo de Bomberos.

    Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y reportar cualquier novedad a la línea de emergencias 123, con el fin de atender oportunamente posibles situaciones derivadas del movimiento.

    Aunque este tipo de eventos es común en el territorio colombiano por su ubicación geológica, las autoridades reiteraron la importancia de estar preparados y seguir las recomendaciones oficiales ante cualquier eventualidad sísmica.

    El monitoreo del sismo continúa por parte de las entidades competentes, mientras se descartan daños materiales o personas afectadas en las zonas donde fue percibido.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.