Temblor con epicentro en Anorí no causó afectaciones en Medellín

Resumen: Un movimiento sísmico despertó la atención en Antioquia esta mañana. Aunque fue sentido en Medellín, autoridades entregan un parte de tranquilidad.

Un sismo de magnitud 3.9 se registró en la mañana de este 18 de abril en el municipio de Anorí, Antioquia, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, lo que hizo que fuera percibido en varias zonas del departamento, incluida Medellín.

De acuerdo con la entidad, el evento ocurrió sobre las 9:05 a.m. y generó reacciones entre ciudadanos que reportaron haber sentido el sismo, especialmente en sectores del Valle de Aburrá.

Tras lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de sus redes sociales que, hasta el momento, no se han registrado afectaciones en la ciudad. No obstante, indicó que continúan las verificaciones en coordinación con los organismos de emergencia, entre ellos el Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y reportar cualquier novedad a la línea de emergencias 123, con el fin de atender oportunamente posibles situaciones derivadas del movimiento.

Aunque este tipo de eventos es común en el territorio colombiano por su ubicación geológica, las autoridades reiteraron la importancia de estar preparados y seguir las recomendaciones oficiales ante cualquier eventualidad sísmica.

El monitoreo del sismo continúa por parte de las entidades competentes, mientras se descartan daños materiales o personas afectadas en las zonas donde fue percibido.

Luego de sismo registrado en los últimos minutos, en Medellín no se han reportado afectaciones. Seguimos verificando con estaciones de #BomberosMedellín ⚠️. Reportar cualquier novedad a través de la línea 123. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 18, 2026

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