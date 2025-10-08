Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Entre el 8 y el 12 de octubre se desarrollarán nuevas marchas en Bogotá. Autoridades distritales desplegarán gestores de convivencia y anuncian posibles afectaciones en TransMilenio.

Bogotá se alista para una nueva jornada de marchas y protestas entre el 8 al 12 de octubre

Entre el 8 y el 12 de octubre, la ciudad de Bogotá se prepara para una nueva jornada de marchas y manifestaciones convocadas por diferentes sectores sociales, políticos y culturales.

Las movilizaciones se concentrarán principalmente en el centro y occidente de la capital, y contarán con acompañamiento institucional para garantizar el orden público.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) anunció que su equipo de gestores de diálogo social, convivencia y derechos humanos estará presente en los distintos puntos de concentración con el fin de prevenir alteraciones y mediar ante cualquier eventualidad.

Según las autoridades, algunas de las marchas podrían afectar la operación del sistema TransMilenio, tanto en rutas urbanas como zonales, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de movilidad y transporte para conocer desvíos y cierres temporales.

Programación de marchas y movilizaciones

Viernes 10 de octubre:

Evento cultural con reivindicaciones sociales.

– Hora: 9:00 a. m.

– Lugar: Brigada evangelística KAS, Calle 63 Sur # 77M-66.

– Convocan: ICI, Kairos, Águilas y Salomones.

Marcha de la memoria con sobrevivientes y familiares de la Unión Patriótica.

– Hora: 10:00 a. m.

– Punto de encuentro: Torre Colpatria.

– Convoca: Corporación Reiniciar.

Sábado 12 de octubre:

Movilización en apoyo al Pacto Histórico y la Asamblea Nacional Constituyente.

– Hora: 9:00 a. m.

– Lugar: Parque Nacional.

– Convoca: Pueblo en Marcha.

Evento cultural “Las cuchas tienen razón”.

– Hora: 10:00 a. m.

– Ubicación: Calle 63 con Avenida Rojas.

La Alcaldía de Bogotá recomienda mantenerse informado a través de sus redes oficiales de movilidad y seguridad, donde se actualizarán en tiempo real los desvíos y cierres viales.

