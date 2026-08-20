Bogotá instala nuevas cámaras salvavidas en tres avenidas

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Resumen: Bogotá comenzó a instalar nuevas cámaras salvavidas en tres corredores para controlar la velocidad y prevenir siniestros viales.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá comenzó la instalación de nuevas cámaras salvavidas en tres de los principales corredores viales de la capital, como parte de una estrategia para reducir los comportamientos de riesgo y fortalecer la seguridad de conductores, peatones y demás actores viales.

Los nuevos dispositivos estarán ubicados en la avenida Las Américas, la avenida NQS y la avenida El Dorado, sectores seleccionados a partir de análisis técnicos sobre siniestralidad, exceso de velocidad y otras conductas que representan un riesgo en las vías.

De acuerdo con información del Sistema de Información Geográfica de Accidentes de Tránsito (SIGAT), con corte a junio de este año se habían registrado 5.160 siniestros graves con personas heridas en Bogotá.

La Secretaría de Movilidad explicó que los puntos elegidos también presentan una alta circulación de personas debido a la presencia de instituciones educativas, hospitales y otras infraestructuras.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que el propósito principal de esta medida es salvar vidas, debido a que el exceso de velocidad constituye uno de los principales factores asociados con las muertes en las vías.

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Las cámaras tienen capacidad para registrar evidencias de posibles infracciones durante las 24 horas del día. Entre las conductas que pueden detectar están el exceso de velocidad, el tránsito por lugares restringidos y posibles incumplimientos relacionados con la revisión técnico-mecánica.

Sin embargo, la evidencia captada por estos equipos no genera automáticamente una sanción. Según la entidad, cada registro debe ser revisado y validado posteriormente por un agente de tránsito antes de iniciar el procedimiento correspondiente.

La alcaldía también indicó que, de acuerdo con sus estimaciones, si los conductores circulan a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora en los puntos donde serán instaladas las cámaras, se podrían evitar cerca de 50 muertes y 900 lesiones.

La implementación contempla una etapa pedagógica y posteriormente una fase sancionatoria, cuyos detalles serán comunicados oportunamente a los ciudadanos.

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