Resumen: Bogotá lanza jornada nacional de vacunación con más de 200 puntos habilitados. Disponible un millón de dosis contra la influenza.

Bogotá lanza jornada masiva de vacunación: más de un millón de dosis contra la influenza

En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, que se extenderá hasta el próximo 2 de mayo, la Secretaría de Salud ha desplegado una ofensiva sanitaria sin precedentes en la capital.

Con el objetivo de blindar a la población frente al incremento de virus respiratorios y brotes de enfermedades prevenibles como la tosferina, el sarampión y la fiebre amarilla, la ciudad ha habilitado más de 200 puntos fijos y 100 equipos móviles que recorrerán cada rincón del Distrito.

La pieza central de esta estrategia es la reciente recepción de un millón de dosis de la vacuna contra la influenza, un biológico clave para proteger a los grupos de mayor vulnerabilidad.

Esta movilización masiva pone especial énfasis en niñas y niños de entre 6 meses y 5 años, gestantes desde la semana 14, adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades.

La alcaldía de Bogotá, a través del modelo MAS Bienestar, busca cerrar las brechas de acceso y garantizar que los esquemas de vacunación estén completos.

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El despliegue no se limita a los centros de salud tradicionales. Para el día central de la jornada, este 25 de abril, han articulado ferias de servicios en puntos de alta afluencia como el Parque Fundacional de Fontibón, en colaboración con las secretarías de Integración Social y Educación.

Asimismo, los equipos territoriales se tomarán centros comerciales y zonas concurridas para facilitar el acceso gratuito y seguro a cualquier biológico requerido.

Las autoridades de salud han hecho un llamado urgente a madres, padres y cuidadores para que no pospongan la protección de sus familias, recordando que la inmunización es la herramienta más efectiva para evitar complicaciones graves.

La ciudadanía puede consultar los puntos de vacunación habilitados en el portal web oficial de la Secretaría de Salud y sumarse a este esfuerzo por la vida.

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