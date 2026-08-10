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Resumen: Bogotá enviará 100 rescatistas especializados y equipos para remover escombros a las zonas más afectadas por el fuerte sismo registrado este lunes.

¡Bogotá se puso las pilas! Galán mandará 100 rescatistas a las zonas más golpeadas por el sismo

Cien rescatistas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá fueron dispuestos por el alcalde Carlos Fernando Galán para apoyar la atención de las ciudades más afectadas por el fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

El mandatario confirmó que los cien rescatistas, especializados en labores de búsqueda y rescate, fueron enviados al aeropuerto de Catam, desde donde se desplazarán en aeronaves de la Fuerza Aérea hacia las zonas que requieren apoyo.

Galán explicó que ya tuvo comunicación con los alcaldes de Cali y Manizales, quienes solicitaron ayuda para atender la emergencia. También señaló que otras ciudades podrían requerir asistencia en las próximas horas.

Además del personal especializado, Bogotá dispuso equipos destinados a la remoción de escombros para contribuir a las labores de atención en los lugares donde se presenten afectaciones.

El alcalde destacó la importancia de actuar con rapidez durante las primeras horas posteriores al movimiento telúrico, debido a que las labores de búsqueda y rescate pueden ser determinantes para encontrar personas con vida entre posibles estructuras afectadas.

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Mientras se organiza el envío de ayuda, las autoridades de Bogotá mantienen el monitoreo de la situación en la capital. Galán aseguró que hasta el momento no se han identificado daños estructurales en edificaciones de la ciudad.

Las revisiones incluyeron obras en ejecución, el Metro, proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), colegios distritales y la red hospitalaria. De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario, no se encontraron afectaciones estructurales en estos puntos.

Cabe mencionar que sí fueron identificadas algunas grietas, pero inicialmente las autoridades consideran que no comprometen las estructuras.

Con el despliegue de los 100 rescatistas, Bogotá busca contribuir a la atención de las zonas más afectadas y sumarse a las labores de respuesta frente a la emergencia.

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