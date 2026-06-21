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    Pruebas toxicológicas complican la situación de Zulma Guzmán por caso de envenenamiento: le pillaron el talio

    Este dictamen vincula directamente a la empresaria Zulma Guzmán con la posesión del letal veneno que provocó la muerte de dos menores

    Publicado por: SoloDuque

    Caso frambuesas con talio: Zulma Guzmán capturada en Londres se niega a ser extraditada a Colombia
    Foto sacada de redes sociales.
    Pruebas toxicológicas complican la situación de Zulma Guzmán por caso de envenenamiento: le pillaron el talio

    Resumen: Zulma Guzmán se encuentra actualmente detenida en Londres, Reino Unido, luego de que se emitiera una orden de captura internacional en su contra

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación recibió los resultados de las pruebas toxicológicas practicadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a los elementos hallados en el locker 314 de un reconocido Club Social ubicado al norte de Bogotá, el cual pertenecía a la empresaria Zulma Guzmán. Los análisis confirmaron de manera oficial que los frascos y guantes encontrados en dicho casillero arrojaron un resultado positivo para talio.

    Este dictamen científico representa una prueba clave en la investigación, ya que vincula directamente a la empresaria con la posesión del letal veneno. El talio fue la sustancia utilizada para contaminar unas frambuesas de chocolate que causaron la trágica muerte de dos menores de edad y graves afectaciones a la salud de otras dos personas. Estos hechos criminales se registraron entre el 5 y el 9 de abril de 2025 en el norte de la capital colombiana.

    Zulma sigue en Londres

    En cuanto a la situación judicial de la procesada, Zulma Guzmán se encuentra actualmente detenida en Londres, Reino Unido, luego de que se emitiera una orden de captura internacional en su contra. El Estado colombiano está a la espera de que el país europeo acceda a la solicitud formal de extradición para que la señalada enfrente a la justicia nacional por estos crímenes.

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    Como parte de los trámites internacionales para lograr su regreso, en mayo de este año una comisión especial de la Fiscalía del Reino Unido realizó una visita a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. El propósito de esta diligencia fue verificar de primera mano las condiciones de reclusión e infraestructura del penal, un paso fundamental dentro del proceso de evaluación para aprobar su extradición a Colombia.


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