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Resumen: Bogotá vivirá una nueva jornada de Bogotá Despierta por el Día del Padre, con horarios extendidos, promociones y expectativa de aumento en las ventas.

Comercios se preparan para un fin de semana histórico por el Día del Padre y el Mundial

La celebración del Día del Padre llegará este fin de semana acompañada de una combinación de factores que impulsan las expectativas del comercio en Bogotá.

El inicio del Mundial de Fútbol 2026, el puente festivo de junio, el pago de la quincena y la llegada de la prima de mitad de año proyectan un importante movimiento económico en la capital.

Por esta razón, el sábado 13 de junio se realizará una nueva jornada de Bogotá Despierta, iniciativa que permitirá a centros comerciales, restaurantes, almacenes, establecimientos de tecnología y otros negocios extender sus horarios de atención para facilitar las compras y ofrecer promociones especiales.

Según datos de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, cerca del 77% de los habitantes de la ciudad acostumbra celebrar el Día del Padre, principalmente mediante reuniones familiares, visitas a restaurantes y la compra de regalos.

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Las proyecciones del gremio indican que los restaurantes podrían registrar un crecimiento cercano al 28% en sus ventas frente al mismo periodo del año anterior.

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El sector tecnológico espera aumentos del 24%, mientras que el entretenimiento podría superar el 50% gracias al ambiente generado por el Mundial y las actividades familiares.

Por su parte, los comercios de vestuario y calzado proyectan incrementos cercanos al 17%, mientras que las ventas de bebidas y licores mantendrían una dinámica positiva durante el fin de semana.

La mayoría de establecimientos participantes extenderán su atención más allá de las 9:00 de la noche, llegando incluso hasta la medianoche en algunos casos.

Las autoridades anunciaron acompañamiento en materia de seguridad, vigilancia y control para garantizar el desarrollo de la jornada del Día del Padre.

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