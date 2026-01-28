Atlético Nacional transfiere a Juan José Arias al Real Salt Lake por dos millones de dólares con contrato hasta junio 2029. Foto: Atlético Nacional

Resumen: El defensor central de 22 años, Juan José Arias, se despide de Atlético Nacional para unirse al Real Salt Lake de la MLS en una operación que supera los 2 millones de dólares. El club verdolaga ha confirmado el acuerdo total por el jugador, quien firmará un contrato de 3 años y medio (hasta junio de 2029) con opción de extensión, marcando así el inicio de su etapa internacional en el fútbol estadounidense.

Atlético Nacional ha oficializado la salida del defensor central Juan José Arias, quien continuará su carrera profesional en el fútbol de los Estados Unidos.

El juvenil de 22 años, formado en la cantera del “verdolaga”, se unirá a las filas del Real Salt Lake en una operación que supera los 2 millones de dólares.

Con este movimiento, el equipo paisa no solo asegura un importante ingreso económico, sino que también proyecta a uno de sus talentos con mayor proyección internacional.

El acuerdo entre ambos clubes es total y el jugador ya tiene definida su vinculación contractual con el conjunto de Utah.

Arias firmará un contrato por 3 años y medio, asegurando su permanencia en la MLS hasta junio de 2029.

Juan José Arias emprende vuelo a la MLS: Acuerdo total con Real Salt Lake

El vínculo incluye además una cláusula de posible extensión, lo que demuestra la confianza del equipo estadounidense en la solidez defensiva y el liderazgo que el zaguero mostró durante su etapa en el equipo profesional de Nacional.

Con la partida de Arias, el “verde paisa” pierde a una pieza clave en su estructura defensiva, pero cumple con el objetivo de potenciar las transferencias de sus jóvenes promesas al mercado extranjero.

Se espera que el jugador viaje en los próximos días para presentar exámenes médicos y unirse a la disciplina de su nuevo club, donde buscará consolidarse como una de las figuras latinas de la liga norteamericana.

