Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Juan José Arias emprende vuelo a la MLS: Acuerdo total con Real Salt Lake

    Atlético Nacional transfiere a Juan José Arias al Real Salt Lake por dos millones de dólares con contrato hasta junio 2029

    Publicado por: Alejandro Rincón

    Juan José Arias emprende vuelo a la MLS: Acuerdo total con Real Salt Lake
    Atlético Nacional transfiere a Juan José Arias al Real Salt Lake por dos millones de dólares con contrato hasta junio 2029. Foto: Atlético Nacional
    Juan José Arias emprende vuelo a la MLS: Acuerdo total con Real Salt Lake

    Resumen: El defensor central de 22 años, Juan José Arias, se despide de Atlético Nacional para unirse al Real Salt Lake de la MLS en una operación que supera los 2 millones de dólares. El club verdolaga ha confirmado el acuerdo total por el jugador, quien firmará un contrato de 3 años y medio (hasta junio de 2029) con opción de extensión, marcando así el inicio de su etapa internacional en el fútbol estadounidense.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional ha oficializado la salida del defensor central Juan José Arias, quien continuará su carrera profesional en el fútbol de los Estados Unidos.

    El juvenil de 22 años, formado en la cantera del “verdolaga”, se unirá a las filas del Real Salt Lake en una operación que supera los 2 millones de dólares.

    Con este movimiento, el equipo paisa no solo asegura un importante ingreso económico, sino que también proyecta a uno de sus talentos con mayor proyección internacional.

    El acuerdo entre ambos clubes es total y el jugador ya tiene definida su vinculación contractual con el conjunto de Utah.

    Arias firmará un contrato por 3 años y medio, asegurando su permanencia en la MLS hasta junio de 2029.

    Juan José Arias emprende vuelo a la MLS: Acuerdo total con Real Salt Lake

    El vínculo incluye además una cláusula de posible extensión, lo que demuestra la confianza del equipo estadounidense en la solidez defensiva y el liderazgo que el zaguero mostró durante su etapa en el equipo profesional de Nacional.

    Con la partida de Arias, el “verde paisa” pierde a una pieza clave en su estructura defensiva, pero cumple con el objetivo de potenciar las transferencias de sus jóvenes promesas al mercado extranjero.

    Se espera que el jugador viaje en los próximos días para presentar exámenes médicos y unirse a la disciplina de su nuevo club, donde buscará consolidarse como una de las figuras latinas de la liga norteamericana.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.