Resumen: El IDIGER advirtió que Bogotá registra lluvias de hasta un 160% superiores a lo normal. El clima extremo continuará en febrero en localidades como Usaquén y Kennedy.

¡Saque el paraguas y no lo guarde! IDIGER advierte que Bogotá vive un clima atípico con lluvias récord

El Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) lanzó una advertencia urgente debido al comportamiento climático extremo que atraviesa la capital.

Según las estadísticas oficiales, enero cerró con acumulados de agua que superaron entre un 120% y un 160% los promedios históricos, una anomalía que ha puesto a prueba la infraestructura de drenaje de la ciudad.

El panorama en febrero es aún más preocupante. Localidades como Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa ya registran niveles de precipitación fuera de toda lógica estacional.

El caso más impactante ocurrió el pasado 11 de febrero en Usaquén: en apenas 67 minutos cayó el 68% de la lluvia que normalmente se registra en todo el mes.

Este fenómeno climático ha obligado a la alcaldía a mantener activos sus equipos de respuesta ante posibles inundaciones, granizadas y tormentas eléctricas que, según los pronósticos, persistirán hasta la tercera semana de febrero.

El ingeniero Guillermo Escobar Castro, director del IDIGER, advirtió que, aunque se espera una tregua a finales de mes, la ciudadanía no debe bajar la guardia, pues a mediados de marzo iniciará la temporada invernal habitual.

“Resulta de gran importancia atender las recomendaciones para prevenir situaciones críticas”, manifestó el funcionario.

Entre las medidas urgentes se encuentran la limpieza de bajantes y rejillas, el mantenimiento de bombas en sótanos de edificios y el compromiso de no arrojar basuras a las calles, con el fin de evitar colapsos masivos en el sistema de alcantarillado.

