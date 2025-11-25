Resumen: La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanza un 67,17 % de avance y ya completó nueve kilómetros de viaducto. El proyecto conectará Bosa con la calle 72 a través de 16 estaciones, beneficiando a nueve localidades. Mientras tanto, el tercer tren llegó desde China y se encuentra en fase de pruebas técnicas antes de su puesta en operación, acercando a la ciudad a un sistema de transporte moderno y eficiente.

Bogotá avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro: ya completó nueve kilómetros de viaducto

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa su avance y, con corte al 31 de octubre de 2025, la obra alcanza un 67,17 % de ejecución. Este lunes 24 de noviembre, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, anunció la culminación de nueve kilómetros de viaducto, un hito importante en este megaproyecto que busca transformar la movilidad de la ciudad.

¡Nuestro Metro avanza!

Sobrepasamos los 9.000 metros de viaducto construido. Ya son 272 vanos posicionados con 8 vigas lanzadoras. #AquíSíPasa , cada metro refleja el compromiso con una movilidad sostenible y el futuro de la ciudad. pic.twitter.com/DMH3CabE1q — Metro de Bogotá (@MetroBogota) November 25, 2025

La Línea 1 conectará la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, con la calle 72 y la avenida Caracas, recorriendo aproximadamente 24 kilómetros y beneficiando a residentes de nueve localidades. Contará con 16 estaciones distribuidas a lo largo de un trazado que incluye la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la autopista Sur, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas, tramos donde la estructura del viaducto es cada vez más visible.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Esto le podría interesar: Caen ‘Los Perseo’: vendían droga mezclada con gasolina a metros de colegios en Bogotá

Además de los avances en la construcción, el proyecto avanza en la incorporación de su flota de trenes. El tercer tren del sistema llegó desde Qingdao, China, a Cartagena el pasado 28 de octubre y, una vez en Bogotá, se realiza su alistamiento en el patio taller. Allí, equipos de expertos del concesionario y de la interventoría completan el enganche mecánico y eléctrico de los seis vagones, instalan los pasillos de intercirculación y realizan una limpieza integral del vehículo.

Tras esta fase, se llevan a cabo las pruebas estáticas, que incluyen la verificación de todos los sistemas y subsistemas del tren: frenos, tracción, mando y control, iluminación, ventilación y los sistemas de información al pasajero. Posteriormente, los trenes pasarán a las pruebas dinámicas en una vía de 905 metros, equipados con un tercer riel que los alimenta, para evaluar el rendimiento de los motores y el sistema de frenado, siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

Con estos avances, Bogotá se acerca cada vez más a la puesta en marcha de un sistema de transporte que promete aliviar la congestión, mejorar la conectividad y ofrecer una alternativa moderna y eficiente para miles de ciudadanos que diariamente se desplazan por la capital.