Resumen: Gisele Bündchen contrajo matrimonio con Joaquim Valente en una ceremonia privada realizada en su residencia en Florida, marcada por la discreción y la ausencia de exposición mediática. El enlace, celebrado con la presencia de familiares cercanos, consolida una nueva etapa personal y familiar para la modelo, quien mantiene un equilibrio entre su vida privada y proyectos profesionales puntuales.

¡Boda secreta y lejos de los flashes! La supermodelo Gisele Bündchen dio el “sí” en una ceremonia privada en Florida

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen volvió a captar la atención internacional, esta vez no por su trabajo en la moda, sino por un acontecimiento clave en su vida personal. En una ceremonia privada, Bündchen contrajo matrimonio con Joaquim Valente, instructor de jiu-jitsu y su pareja desde 2023, en un evento marcado por la reserva y la ausencia total de exposición mediática.

Una boda privada en Surfside

El enlace se celebró el pasado 3 de diciembre en la residencia que la pareja tiene en Surfside, Florida, una propiedad ubicada frente al mar. El lugar fue elegido precisamente por ofrecer privacidad y permitir una celebración alejada del interés público.

De acuerdo con medios internacionales, la licencia matrimonial fue tramitada apenas 48 horas antes de la ceremonia. No hubo invitados del mundo del espectáculo ni despliegues ostentosos; la celebración contó únicamente con la presencia de familiares y personas cercanas.

Una relación construida lejos del foco mediático

Gisele Bündchen conoció a Joaquim Valente en Miami, cuando buscaba una práctica que le permitiera reorganizar su rutina y bienestar personal tras años de exposición constante. Con el tiempo, la relación trascendió el ámbito profesional y se transformó en un vínculo sentimental que se consolidó oficialmente a mediados de 2023, meses después de su separación del exjugador de la NFL Tom Brady.

Desde entonces, la pareja optó por mantener un perfil bajo, evitando apariciones públicas y confirmaciones directas sobre su relación. Valente, instructor de jiu-jitsu con una vida alejada del entretenimiento, se integró a una dinámica cotidiana centrada en la disciplina, la vida familiar y la privacidad.

La maternidad y una nueva etapa

A los 45 años, Bündchen atraviesa una etapa de estabilidad personal y familiar. La boda se suma al nacimiento de su primer hijo con Valente en febrero de 2025, el tercero para la modelo. Aunque el nombre del niño no ha sido revelado, fuentes citadas por medios estadounidenses señalan que la modelo vive este momento con mayor tranquilidad y equilibrio que en etapas anteriores de su carrera.

Proyectos profesionales bajo nuevos criterios

Si bien ha reducido su presencia pública, Gisele Bündchen continúa activa profesionalmente. En los últimos meses ha participado en proyectos puntuales relacionados con la moda y la joyería, especialmente en Brasil. No obstante, su agenda responde ahora a decisiones más selectivas, que le permiten mantener el equilibrio entre su vida personal y sus compromisos laborales.