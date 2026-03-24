¡Atención! Caracol confirmó cuáles son los presentadores involucrados en presuntos acosos: ambos salieron

Resumen: En un hecho sin precedentes para los medios en Colombia, Caracol Televisión anunció la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas (por mutuo acuerdo) y del periodista deportivo Ricardo Orrego (despido unilateral), tras ser señalados como los presuntos responsables de graves conductas de acoso sexual contra colegas de la misma casa periodística. El canal tomó esta determinación el 24 de marzo de 2026, amparado en un compromiso de protección a las víctimas y transparencia institucional, mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación formal para determinar las responsabilidades penales de ambos comunicadores. Este caso marca un hito en el periodismo nacional al desvincular a dos de sus figuras más influyentes bajo acusaciones de comportamientos inapropiados y abuso de poder en el entorno laboral.

Caracol Televisión confirmó este martes 24 de marzo la salida inmediata de dos de sus rostros más visibles: el presentador de noticias Jorge Alfredo Vargas y el periodista deportivo Ricardo Orrego, quienes han sido señalados como los presuntos responsables de conductas de acoso sexual contra colegas del mismo canal.

Despido y “mutuo acuerdo”: las condiciones de la salida

A través de un comunicado oficial, la organización informó que ha decidido cortar vínculos con ambos comunicadores de manera diferenciada. Mientras que con Ricardo Orrego se dio por terminado el contrato laboral de forma unilateral, en el caso de Jorge Alfredo Vargas la salida se pactó por “mutuo acuerdo”.

El canal enfatizó que, aunque estas decisiones no constituyen una sentencia judicial definitiva, responden a la necesidad de proteger la integridad de las víctimas y garantizar que las investigaciones se adelanten con total transparencia. “Entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad y con un compromiso inequívoco con las víctimas”, dicta el documento.

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La Fiscalía entra en acción

Paralelo a la decisión administrativa del canal, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una noticia criminal para investigar formalmente las denuncias. Según fuentes judiciales, el proceso ha sido asignado a una fiscalía delegada ante la Corte Suprema debido a la relevancia de los implicados.

Los testimonios que han tomado fuerza incluyen relatos desgarradores de periodistas que trabajaron en el canal, quienes denuncian:

Comportamientos inapropiados y tocamientos no consentidos en sets de grabación.

Mensajes obscenos y presiones laborales ligadas a favores sexuales.

Un entorno donde estas conductas habrían sido “normalizadas” durante años bajo el amparo del poder que ostentaban los presentadores.

Un precedente para el periodismo colombiano

Periodistas como Juanita Gómez y Mónica Rodríguez han alzado su voz celebrando que se rompa el silencio sobre las llamadas “vacas sagradas” de los medios. “No eran momentos incómodos, eran conductas normalizadas. Por un periodismo sin silencios cómplices”, expresó Gómez en sus redes sociales.

La salida de Vargas y Orrego, figuras que por décadas lideraron la sintonía en el país, marca un hito en la lucha contra el acoso laboral y sexual en las redacciones de Colombia. Por ahora, los dos comunicadores no se han pronunciado oficialmente sobre los cargos que se les imputan.

¡Atención! Caracol confirmó cuáles son los presentadores involucrados en presuntos acosos: ambos salieron