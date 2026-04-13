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    ¡La tensión aumenta! Persisten bloqueos en Santander pese a anuncios de acuerdo

    ¡Santander sigue bloqueado! El diálogo se rompió y los campesinos mantienen el cierre en el peaje de Lebrija.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡La tensión aumenta! Persisten bloqueos en Santander pese a anuncios de acuerdo

    Resumen: Persisten los bloqueos en Santander, especialmente en Lebrija y el acceso al aeropuerto Palonegro. Sector avícola alerta por riesgo de muerte de 47 millones de aves.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La crisis social en el departamento de Santander ha tomado un tinte crítico este lunes 13 de abril. Pese a los anuncios previos de la Gobernación sobre un levantamiento de las protestas, los bloqueos persisten con fuerza, especialmente en el municipio de Lebrija, afectando el acceso estratégico al aeropuerto Palonegro y la conexión con el Magdalena Medio.

    La situación se tornó caótica luego de una evidente ruptura entre los voceros que negociaron en la mesa de diálogo y las bases campesinas en terreno, quienes aseguran no haber sido consultadas y mantienen su postura radical de no ceder el paso hasta obtener respuestas concretas del Gobierno Nacional.

    El impacto económico de estos bloqueos es devastador. Según Fenalco Santander, las pérdidas diarias ya alcanzan los $120.000 millones de pesos, afectando al comercio, el turismo y el transporte, con más de 60 vuelos cancelados y miles de pasajeros varados.

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    Sin embargo, la mayor alerta recae sobre el sector avícola; Fenavi advirtió que hay 10 millones de huevos represados y 47 millones de aves en riesgo de morir por falta de alimento.

    Las granjas santandereanas solo cuentan con provisiones para máximo tres días, lo que podría derivar en una tragedia sanitaria y de desabastecimiento nacional si no se habilita un corredor logístico de inmediato.

    El corazón del conflicto radica en el rechazo masivo a la actualización del avalúo catastral rural, que ha disparado el impuesto predial con incrementos de hasta el 1.000% en algunas zonas.

    Los manifestantes exigen la derogación de la Resolución 2057 del IGAC y han condicionado cualquier apertura de vías a los resultados de una reunión de alto nivel que se llevará a cabo hoy en Bogotá.

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