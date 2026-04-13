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Resumen: Autoridades confirman 11 heridos tras choque de buses en Perpetuo Socorro, Medellín, donde uno de los vehículos se volcó.

Se conoce el balance del choque de buses en el centro de Medellín: más heridos de lo esperado

El balance oficial entregado por las autoridades sobre el accidente de tránsito ocurrido en el sector Perpetuo Socorro, en Medellín, confirmó que 11 personas resultaron lesionadas tras el choque entre dos buses de servicio público.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, el hecho se registró en la noche del pasado domingo 12 de abril, específicamente hacia las 8:00 p.m., en la intersección de la carrera 50 con calle 35.

En el lugar colisionaron dos buses, uno de los cuales terminó volcado de manera lateral debido al impacto.

Inicialmente, las autoridades reportaron 10 personas afectadas, quienes fueron atendidas en el sitio por personal de emergencias y posteriormente trasladadas a diferentes centros asistenciales. Sin embargo, horas después se conoció que un pasajero adicional acudió por sus propios medios a revisión médica, lo que elevó la cifra total de lesionados.

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La atención de la emergencia requirió la intervención de equipos de salud, unidades de la Policía y el Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes acudieron para controlar la situación, atender a los heridos y garantizar la seguridad en la zona.

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La Alcaldía de Medellín informó que continúa el seguimiento al caso. De forma preliminar, se investiga un posible exceso de velocidad y la evasión de un semáforo en rojo por parte de uno de los vehículos.

Asimismo, reiteraron el llamado a conductores y actores viales para respetar las normas de tránsito y evitar este tipo de hechos.

El incidente generó afectaciones en la movilidad del sector durante varias horas, mientras se realizaban las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

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