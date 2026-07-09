Resumen: Japón fue el eje de la reunión entre Abelardo de la Espriella y el embajador Shimizu Toru, quienes abordaron comercio, inversión y nuevas oportunidades para Colombia.

Abelardo De La Espriella se reunió con el embajador de Japón para fortalecer las relaciones bilaterales

El fortalecimiento de las relaciones con Japón fue uno de los temas centrales de la reunión que sostuvo este jueves 9 de julio el presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el embajador de ese país en Colombia, Shimizu Toru, como parte de la agenda internacional que impulsa el Gobierno entrante.

Al encuentro, realizado en Bogotá, también asistió el ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

Durante la reunión, las partes revisaron una hoja de ruta orientada a ampliar la cooperación bilateral y fortalecer los vínculos comerciales, económicos y estratégicos entre ambos países.

De acuerdo con el Gobierno electo, el propósito es impulsar nuevas oportunidades para aumentar las exportaciones colombianas, atraer inversión extranjera, promover el turismo, fomentar la innovación y abrir mercados de mayor valor para los productos nacionales.

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Abelardo de la Espriella aseguró que Japón será un socio estratégico para la construcción de la denominada «Patria Milagro» y destacó la importancia de consolidar una relación basada en el respeto mutuo, la confianza, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico.

El mandatario electo también reiteró la intención de avanzar en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón, una iniciativa que busca fortalecer la integración comercial y ampliar las oportunidades para empresarios, emprendedores, el sector agropecuario y la industria nacional.

Al término del encuentro, De la Espriella afirmó que trabajará para que los productos colombianos lleguen a más mercados internacionales, aumentar la inversión en el país y promover el potencial productivo, la biodiversidad y la riqueza cultural de Colombia.

Además, el Gobierno electo anunció que, una vez asuma funciones el próximo 7 de agosto, confirmará la participación del país en la International Horticultural Expo 2027 (GREEN×EXPO 2027), que se realizará en Yokohama, escenario en el que buscará mostrar al mundo la oferta exportadora y el potencial económico colombiano.

#ATENCIÓN | El presidente electo, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), sostuvo una reunión con el embajador de Japón en Colombia para fortalecer la agenda comercial, diplomática y estratégica entre ambos países. Junto al ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez… pic.twitter.com/TYw5pyWLX2 — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 9, 2026

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