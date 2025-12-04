Bloqueos, caos vial y tres estaciones cerradas por comerciantes indignados en Bogotá

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La mañana de este 4 de diciembre estuvo marcada por un fuerte episodio de bloqueos en San Victorino, donde comerciantes de la zona continúan manifestándose en contra de los recientes operativos realizados por la Alcaldía en los espacios públicos.

La protesta se mantiene sobre la Carrera 10 con Calle 13, uno de los puntos más críticos del centro de Bogotá, donde decenas de vendedores aseguran que los controles adelantados por la alcaldía afectan su economía justo en plena temporada decembrina.

La situación ha generado un impacto considerable en la movilidad del sistema TransMilenio, con la suspensión temporal de las estaciones San Diego, Las Nieves y San Victorino, todas pertenecientes a la Troncal Décima y al Eje Ambiental.

Ajustes operativos en TransMilenio

Debido a las afectaciones, varios servicios han tenido que modificar sus rutas:

Los buses realizan retornos en Bicentenario para los servicios 2, MG47 y MH83.

Las rutas duales ML82, ML81 y LK10 están desviadas por la calle 6 en ambos sentidos para conectarse con la Av. Caracas hasta la calle 26.

El servicio MF51 hace retorno en La Mariposa.

TransMilenio confirmó que las estaciones cerradas no prestarán servicio hasta nuevo aviso, mientras persistan las manifestaciones y no haya condiciones de seguridad para los usuarios.

Los comerciantes aseguran que los operativos de control en espacio público han sido “excesivos” y que impiden trabajar en la temporada donde se registran las ventas más altas del año. Por ello, decidieron bloquear la vía como medida de presión para exigir una mesa de diálogo inmediata con la administración distrital.

Las autoridades monitorean la situación para restablecer el tránsito y la operación del sistema lo antes posible.

