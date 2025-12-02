Minuto30
  ¡Increíble, pero cierto! El DIM aún tiene posibilidades de ser finalista, estas son las cuentas

    Resumen: A pesar de haber sumado solo 2 puntos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) aún mantiene una remota, pero matemáticamente posible, opción de ser finalista, según las cuentas hechas por su portero Washington Aguerre. Para lograr este "milagro", el "Poderoso" necesita ganar sus dos partidos restantes (contra Nacional y Junior), que Junior pierda sus dos compromisos, y que América de Cali le gane a Junior y pierda contra Nacional; de concretarse esta serie de resultados, el DIM alcanzaría 8 puntos y clasificaría a la final gracias al punto invisible.

    Luego del empate del DIM contra América de Cali 1-1, el cuadro antioqueño llegó a tan solo 2 puntos a falta de dos partidos de la fase de los cuadrangulares.

    Increíblemente, a pesar de la poca cosecha, el Equipo del Pueblo aún tiene oportunidad de ser finalista de la Liga BetPlay.

    Aunque necesita que todos los ‘astros’ se alineen a su favor, lo cierto es que, viéndolo objetivamente no es tan descabellada la cuenta que hacen en el ‘Poderoso’.

    Washington Aguerre, en conferencia de prensa, dijo que “nosotros venimos jugando bien, cuesta a veces entender que jugamos bien y las situaciones no se concretan”.

    El portero del DIM, con calculadora en mano, hizo las cuentas de lo que el poderoso necesita para meterse a la final de la Liga BetPlay II-2025.

    “Matemáticamente todavía hay chances, nosotros tenemos que creer en nosotros”, dijo el guardameta en la conferencia de prensa.

    A los cuadrangulares del Grupo A le faltan los juegos de Junior contra América y el DIM; Atlético Nacional contra el DIM y América; al DIM contra Atlético Nacional y Junior.

    Para que el DIM se meta a la final necesita las siguientes combinaciones, que América de Cali le gane a Junior y que la mecha pierda con Atlético Nacional, lo que los dejaría con con 8 puntos.

    Así entonces, Atlético Nacional al ganarle a América queda con 8 puntos si pierde con Independiente Medellín.

    El ‘Poderoso’ por supuesto, necesita ganar los dos partidos que tiene, es decir el clásico de visitante contra Nacional y a Junior en el Atanasio Girardot.

    Esto implica que Junior pierda los dos partidos que le quedan contra América de Cali y el DIM, lo que los dejaría con los 8 puntos actuales.

    De darse esta combinación de resultados, que no es descabellada, el DIM sería finalista con 8 puntos y gracias al punto invisible.

    Así que nada de ruda, lo que el DIM necesita es salir a jugar con camándula en mano, rezando para que se le de el milagrito.

    Por ahora, Alejandro Restrepo y sus dirigidos se preparan para el clásico paisa este jueves, 4 de diciembre, desde las 6:30 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

