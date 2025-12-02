¡Increíble, pero cierto! El DIM aún tiene posibilidades de ser finalista, estas son las cuentas

Luego del empate del DIM contra América de Cali 1-1, el cuadro antioqueño llegó a tan solo 2 puntos a falta de dos partidos de la fase de los cuadrangulares.

Increíblemente, a pesar de la poca cosecha, el Equipo del Pueblo aún tiene oportunidad de ser finalista de la Liga BetPlay.

Aunque necesita que todos los ‘astros’ se alineen a su favor, lo cierto es que, viéndolo objetivamente no es tan descabellada la cuenta que hacen en el ‘Poderoso’.

Washington Aguerre, en conferencia de prensa, dijo que “nosotros venimos jugando bien, cuesta a veces entender que jugamos bien y las situaciones no se concretan”.

El portero del DIM, con calculadora en mano, hizo las cuentas de lo que el poderoso necesita para meterse a la final de la Liga BetPlay II-2025.

“Matemáticamente todavía hay chances, nosotros tenemos que creer en nosotros”, dijo el guardameta en la conferencia de prensa.

A los cuadrangulares del Grupo A le faltan los juegos de Junior contra América y el DIM; Atlético Nacional contra el DIM y América; al DIM contra Atlético Nacional y Junior.

Para que el DIM se meta a la final necesita las siguientes combinaciones, que América de Cali le gane a Junior y que la mecha pierda con Atlético Nacional, lo que los dejaría con con 8 puntos.

Así entonces, Atlético Nacional al ganarle a América queda con 8 puntos si pierde con Independiente Medellín.

El ‘Poderoso’ por supuesto, necesita ganar los dos partidos que tiene, es decir el clásico de visitante contra Nacional y a Junior en el Atanasio Girardot.

Esto implica que Junior pierda los dos partidos que le quedan contra América de Cali y el DIM, lo que los dejaría con los 8 puntos actuales.

De darse esta combinación de resultados, que no es descabellada, el DIM sería finalista con 8 puntos y gracias al punto invisible.

Así que nada de ruda, lo que el DIM necesita es salir a jugar con camándula en mano, rezando para que se le de el milagrito.

Por ahora, Alejandro Restrepo y sus dirigidos se preparan para el clásico paisa este jueves, 4 de diciembre, desde las 6:30 de la tarde.

