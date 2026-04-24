¡Quedó incomunicado! Bloqueo total en la vía Medellín – Urabá por protesta educativa

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Resumen: Vía Medellín-Urabá cerrada en Mutatá por bloqueo de padres de familia que exigen la terminación de un megacolegio tras 3 años de espera.

La movilidad entre la capital antioqueña y el Urabá se encuentra paralizada desde el pasado 23 de abril.

Este viernes continúa el bloqueo, situado en el sector PR 59+500 a la altura de Mutatá, mantiene detenidos a cientos de transportadores y viajeros que intentan transitar por este corredor estratégico.

La manifestación, protagonizada por padres de familia, estudiantes y habitantes del sector Pavarandó Grande, ha generado una congestión que se extiende por cerca de tres kilómetros, afectando ambos sentidos de la vía de manera indefinida tras el fracaso de las mesas de diálogo con la administración local.

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El motivo de la discordia es la dilación en la entrega de un megacolegio que suma más de tres años y medio de construcción.

Los manifestantes denuncian que la falta de una infraestructura digna ha obligado a los estudiantes a formarse en espacios improvisados y precarios, lo que consideran una vulneración directa al derecho a la educación.

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Por su parte, la Gobernación de Antioquia ha intentado calmar los ánimos informando que la obra presenta actualmente un avance del 82% y que el cronograma apunta a una entrega final para el segundo semestre del presente año.

Según las autoridades departamentales, las fuertes temporadas de lluvias en la región han sido el factor determinante para los ajustes en los plazos de ejecución.

La tensión en la zona es alta, especialmente tras el intento fallido de mediación con la Alcaldía de Mutatá, lo que llevó a los líderes del plantón a mantener el cierre vial de forma indefinida.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los usuarios evitar desplazamientos hacia esta zona o buscar rutas alternas.

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