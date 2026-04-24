Resumen: Autoridades ofrecen recompensa de hasta $30 millones tras masacre en Cúcuta que dejó tres muertos y varios heridos.

Ofrecen $30 millones por información que conduzca a los responsables de una masacre en Cúcuta

Una masacre ocurrida en la noche del pasado jueves 23 de abril encendió las alarmas en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, luego de que un ataque armado dejara tres personas muertas y otras tres heridas.

De acuerdo con información preliminar, la masacre se registró en el asentamiento El Talento, donde hombres armados irrumpieron y dispararon contra varias personas que se encontraban en el lugar.

Las víctimas fatales fueron identificadas como dos jóvenes de 22 y 23 años, y un menor de 16 años.

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Según las autoridades, las personas atacadas habrían sido seguidas desde la región del Catatumbo, una zona que en los últimos meses ha presentado un incremento en hechos de violencia asociados a la presencia de grupos armados ilegales.

Tras lo ocurrido, la Policía anunció una recompensa de hasta $30 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar y capturar a los responsables de la masacre.

Las autoridades también investigan posibles vínculos con estructuras armadas ilegales que operan en Norte de Santander, entre ellas disidencias de las Farc, que tendrían injerencia en zonas cercanas.

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