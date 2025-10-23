Resumen: Asesinan a John Jairo Aréiza, líder campesino y del PNIS, en Briceño, Antioquia. Fue víctima de la violencia tras ser desplazado y regresar a su vereda. Indepaz lamenta el crimen.

Asesinan a líder campesino que regresó a su tierra solo a ver su ganado en Briceño, Antioquia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó y lamentó el asesinato de John Jairo, un reconocido líder campesino y dignatario de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Molina, en el municipio de Briceño, Antioquia.

La víctima, quien también era un activo integrante del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), fue hallada sin vida con múltiples impactos de arma de fuego.

Su cuerpo fue encontrado en el límite entre las veredas La Calera y Cucurucho, tras haber sido reportado como desaparecido el pasado 20 de octubre.

El líder campesino había sido forzado a desplazarse de su vereda natal debido a los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

La tragedia ocurrió cuando Jhon Jairo decidió retornar brevemente a su hogar, motivado únicamente por la necesidad de revisar y atender su ganado.

Según cifras de Indepaz, con este caso, ascienden a 159 los líderes y lideresas asesinados en lo corrido del año en el país, de los cuales 24 han sido reportados solo en el departamento de Antioquia, poniendo en evidencia la focalización de la violencia en el territorio.

La zona de Briceño está bajo la amenaza de múltiples estructuras armadas que disputan el control territorial y las rentas ilícitas, entre ellas el AGC/Clan del Golfo, el Frente 36 del Estado Mayor Central (EMBF), el ELN y diversas bandas locales.

