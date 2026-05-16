Resumen: Comunidad de Cáceres genera un bloqueo total en la vía hacia la costa Caribe en protesta por operativos del Ejército contra la minería ilegal.

Atravesaron tractomula y cerraron el paso hacia la Costa en Cáceres por operativos contra minería ilegal

Un complejo panorama de orden público se registra desde la mañana de este sábado 16 de mayo en el Bajo Cauca antioqueño, donde se presenta un fuerte bloqueo en la vía troncal que comunica a Medellín con la costa Caribe.

El cierre financiero y vehicular tiene lugar exactamente en el sector de Guarumo, a la altura del kilómetro 47+400, en jurisdicción del municipio de Cáceres.

En la vía se encuentra un grupo de manifestantes que se encuentra protestando de manera violenta contra las recientes operaciones que viene adelantando la fuerza pública y el Ministerio de Defensa en la región para combatir la minería ilegal y destruir maquinaria no autorizada.

La situación escaló rápidamente cuando, según denuncias del gremio transportador Colfecar, los manifestantes obligaron a varios conductores de carga pesada a atravesar una tractomula sobre el pavimento, impidiendo por completo la movilidad en este corredor nacional de alta importancia.

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Ante la gravedad del bloqueo, la alcaldesa de Cáceres, Damiana María Monterrosa Pérez, anunció la convocatoria urgente de un consejo de seguridad extraordinario.

La mandataria local aseguró que ya se notificó a la Defensoría del Pueblo y a la Personería para intentar entablar canales de diálogo con la comunidad y lograr el despeje de la carretera.

Actualmente, las autoridades viales confirmaron que en el punto crítico solo se permite el paso restringido de motocicletas, lo que interrumpe la conexión terrestre directa entre Cáceres y Caucasia.

Para mitigar los efectos colaterales del bloqueo, la Policía de Tránsito recomendó a los viajeros que se desplazan desde Córdoba utilizar la ruta alterna por el municipio de Zaragoza para ingresar a Antioquia.

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