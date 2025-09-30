¡Blessd va por el Deportivo Pereira! El artista paisa ofreció millonaria suma para comprar el club Matecaña

Resumen: El cantante de música urbana Blessd habría hecho una oferta cercana a los 15 millones de dólares para comprar el Deportivo Pereira, equipo que atraviesa dificultades financieras. Aunque la propuesta no alcanzaría la cifra que esperan los directivos, la intención del artista paisa ha despertado expectativa sobre el futuro del club y la posibilidad de una inyección económica que lo ayude a recuperar su estabilidad.

El cantante de música urbana Blessd, una de las figuras más reconocidas de la escena musical en Colombia y en el exterior, estaría listo para dar un nuevo paso en sus inversiones deportivas. Según reveló el programa VBar de Caracol Radio, el artista habría presentado una oferta cercana a los 15 millones de dólares para adquirir el Deportivo Pereira, club que atraviesa una compleja situación financiera.

Blessd, quien en 2023 sorprendió al convertirse en socio del equipo danés Vendsyssel FF, busca ahora ampliar su presencia en el fútbol profesional. Aunque el antioqueño siempre ha manifestado su amor por Atlético Nacional, su interés estaría enfocado en el conjunto matecaña.

La propuesta del intérprete de reguetón equivale a más de 58 mil millones de pesos, una cifra importante pero que, según trascendió, no cumpliría con las expectativas de los actuales dueños del club, quienes habrían fijado el precio de venta en un valor mucho mayor. De hecho, la dirigencia solo consideraría una negociación seria a partir de los 30 millones de dólares, el doble de lo que el artista habría ofrecido.

El interés del músico coincide con un momento clave para el Deportivo Pereira. Tras conquistar su primer título de liga en 2022, el equipo ha enfrentado altibajos administrativos y financieros que han encendido las alarmas. La llegada de un inversionista externo podría representar un alivio económico, fortalecer la plantilla y garantizar su competitividad en la Liga BetPlay.