    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay
    DIM busca una remontada épica contra Santa Fe en Bogotá por el cupo a la semifinal de la Copa BetPlay, tras el 1-2 en la ida. Foto: DIM
    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se prepara meticulosamente para un crucial enfrentamiento de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor en Bogotá, con la misión de remontar el marcador global de 1-2 en contra que les dejó el partido de ida ante Independiente Santa Fe. El 'Poderoso', dirigido por Alejandro Restrepo, entrenará en Llanogrande este martes antes de viajar a la capital, donde buscará una victoria en el Estadio de Techo este miércoles 1 de octubre a las 8:00 p.m. para asegurar su paso a las semifinales. El equipo planea igualar y luego superar la serie desde el primer minuto para seguir en la lucha por el título.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM se prepara para un crucial enfrentamiento en la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor.

    El ‘Poderoso’, viaja a Bogotá con la firme convicción de darle la vuelta al marcador global y asegurar su cupo en las semifinales del torneo.

    Los dirigidos por Alejandro Restrepo tienen una tarea compleja pero no imposible: remontar el 1-2 en contra que les dejó el partido de ida.

    El compromiso será este miércoles 1 de octubre a las 8:00 p.m. en el estadio de Techo, donde enfrentarán a Independiente Santa Fe.

    La preparación del equipo ha sido meticulosa. El plantel trabaja en la mañana de este martes en su sede deportiva de Llanogrande.

    De allí se dirigirán al aeropuerto José María Córdova para tomar el vuelo a Bogotá, con la expectativa de seguir en competencia.

    El objetivo es claro: conseguir una victoria que les permita superar el marcador adverso de la ida y seguir soñando con el título de la Copa.

    El DIM buscará desde el primer minuto un gol que iguale la serie y luego uno más que les dé la ventaja y el tiquete a la siguiente fase.

    Tras el intenso duelo, la delegación antioqueña pernoctará en la capital y emprenderá el regreso a casa en la tarde del jueves.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

