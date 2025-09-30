¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

El DIM se prepara para un crucial enfrentamiento en la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor.

El ‘Poderoso’, viaja a Bogotá con la firme convicción de darle la vuelta al marcador global y asegurar su cupo en las semifinales del torneo.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo tienen una tarea compleja pero no imposible: remontar el 1-2 en contra que les dejó el partido de ida.

El compromiso será este miércoles 1 de octubre a las 8:00 p.m. en el estadio de Techo, donde enfrentarán a Independiente Santa Fe.

La preparación del equipo ha sido meticulosa. El plantel trabaja en la mañana de este martes en su sede deportiva de Llanogrande.

De allí se dirigirán al aeropuerto José María Córdova para tomar el vuelo a Bogotá, con la expectativa de seguir en competencia.

El objetivo es claro: conseguir una victoria que les permita superar el marcador adverso de la ida y seguir soñando con el título de la Copa.

El DIM buscará desde el primer minuto un gol que iguale la serie y luego uno más que les dé la ventaja y el tiquete a la siguiente fase.

Tras el intenso duelo, la delegación antioqueña pernoctará en la capital y emprenderá el regreso a casa en la tarde del jueves.

